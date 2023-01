PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA: Críticas ao exército aumentam na Rússia após novo balanço de ataque ucraniano

CONGRESSO DOS EUA: Câmara baixa dos EUA busca superar o caos e eleger presidente

MOSCOU:

A Rússia elevou nesta quarta-feira (4) para 89 o número de mortos no ataque ucraniano na véspera de Ano Novo na cidade de Makeyevka, na região anexada de Donetsk, aumentando as críticas ao comando militar.

KIEV:

Oficina na Ucrânia reforma carros sucateados para enviá-los ao front

Uma oficina mecânica de Kiev busca dar uma segunda vida a veículos sucateados para enviá-los à linha de frente e serem usados pelos militares na guerra contra a Rússia.

WASHINGTON:

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai tentar eleger o seu novo presidente nesta quarta-feira, depois de ter falhado na véspera, pela primeira vez em cem anos, numa sessão marcada por fortes tensões nas fileiras republicanas.

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Governo da Colômbia suspende cessar-fogo com guerrilha do ELN

O governo colombiano suspendeu, nesta quarta-feira (4), o cessar-fogo que havia declarado com o Exército de Libertação Nacional (ELN), dada a recusa da guerrilha em cessar suas operações ofensivas, anunciou o ministro do Interior, Alfonso Prada.

WASHINGTON:

EUA executa pessoa transgênero, a primeira no país

Uma mulher transgênero condenada à morte por homicídio foi executada na noite de terça-feira (3) no estado do Missouri, no centro dos Estados Unidos. Foi a primeira pessoa trans a cumprir a pena capital no país.

(EUA justiça crime execução transgênero sociedade, Prev, 480 palavras, já transmitida)

VATICANO:

Morte de Bento XVI marca nova etapa no pontificado de Francisco

O pontificado de Francisco entra em uma nova etapa sem a sombra de seu antecessor Bento XVI, que faleceu no sábado (31) aos 95 anos, com especulações sobre sua eventual renúncia e críticas a reformas.

(Vaticano religião sociedade morte, Ângulo, 660 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Museu Britânico finaliza acordo para devolver mármores do Partenon à Grécia (imprensa)

Os famosos mármores do Partenon podem ser devolvidos "em breve" à Grécia, graças a um acordo de "intercâmbio cultural" que está sendo finalizado pelo Museu Britânico e pelas autoridades de Atenas, segundo o jornal britânico The Daily Telegraph.

(Reino Unido Grécia Partenon arqueologia arte política, Prev, 440 palavras, já transmitida)

NAYPYIDAW, Mianmar:

Junta militar promete eleições 'livres e justas' em Mianmar

A junta militar de Mianmar prometeu, nesta quarta-feira (4), eleições "livres e justas" durante as comemorações do Dia da Independência, dias depois de aumentar a sentença da líder Aung San Suu Kyi para 33 anos de prisão.

(Mianmar junta militar política repressão protestos eleições, Prev, 620 palavras, já transmitida)

NAYPYIDAW, Mianmar:

Junta em Mianmar relembra nascimento de elefante albino como sinal de bom presságio

O nascimento de um elefante albino pressagia um futuro brilhante para Mianmar, afirma a junta militar no poder, em uma busca desesperada por legitimidade desde o golpe de fevereiro de 2021.

(Mianmar junta militar política animais sociedade, Ângulo, 440 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

Primeiro-ministro japonês iniciará visita a países do G7 em 9 de janeiro

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, fará uma turnê pela Europa e América do Norte na próxima semana, onde se reunirá com seus colegas dos países do G7.

(Japão EUA G7 política diplomacia segurança, Prev, 420 palavras, já transmitida)

SEUL:

Coreia do Sul estuda suprimir zona de contenção após incursão de drones do Norte

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, declarou nesta quarta-feira (4) que estuda a possibilidade de suspender um acordo de 2018 que criou uma zona marítima de contenção com o Norte, caso Pyongyang volte a "violar" o território do Sul.

(CoreiaN CoreiaS armas conflito política, acompanhamento)

GAZA, Territórios Palestinos:

Palestinos reagem com moderação à visita de ministro israelense de extrema direita

A visita do novo ministro da Segurança Nacional de Israel, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, à Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, gerou condenação mas, por enquanto, não provocou ataques ou tumultos, destacam os analistas.

(Israel Palestinos Religião Conflito Política, Enfoque, a ser transmitida)

MOGADÍSCIO:

Atentado duplo cometido por islamitas radicais mata 19 na Somália

Dezenove pessoas foram mortas nestaa quarta-feira no centro da Somália em um ataque duplo com carro-bomba reivindicado por radicais islâmicos do grupo Al-Shabab.

(Somália terrorismo ataque violência, Prev, a ser transmitida)

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

