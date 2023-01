Milan vence Salernitana na volta do Campeonato Italiano

O Milan (2º) retornou ao Campeonato Italiano nesta quarta-feira com uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre a Salernitana, que teve a estreia do goleiro mexicano Guillermo Ochoa, destaque da equipe apesar da derrota.

Como se fosse um duelo da Copa do Mundo, sua especialidade, Ochoa terminou a partida com um total de nove defesas, entre elas em uma finalização de voleio do francês Olivier Giroud na reta final (minuto 82).

Mas o Milan abriu vantagem logo nos primeiros minutos, com o português Rafael Leão (10) e com Sandro Tonaldi (15), que fez a assistência para o primeiro gol.

A Salernitana descontou graças a Federico Bonazzoli (83), em sua única finalização na direção do gol.

Com a vitória, o time 'rossonero' se coloca a cinco pontos do líder invicto Napoli, que ainda enfrenta a Inter de Milão no estádio San Siro.

O retorno da Serie A após a pousa para o Mundial do Catar e o Natal acontece em grande estilo, com uma 'super quarta-feira', na qual serão disputados todos os 10 jogos da 16ª rodada.

No outro duelo do dia já encerrado, a Sampdoria (18º) venceu por 2 a 1 o Sassuolo (15º).

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Quarta-feira:

Sassuolo - Sampdoria 1 - 2

Salernitana - Milan 1 - 2

Spezia - Atalanta

Torino - Hellas Verona

(12h30) Roma - Bologna

Lecce - Lazio

(14h30) Fiorentina - Monza

Cremonese - Juventus

(16h45) Inter - Napoli

Udinese - Empoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 41 15 13 2 0 37 12 25

2. Milan 36 16 11 3 2 31 16 15

3. Juventus 31 15 9 4 2 24 7 17

4. Lazio 30 15 9 3 3 26 11 15

5. Inter 30 15 10 0 5 34 22 12

6. Atalanta 27 15 8 3 4 22 15 7

7. Roma 27 15 8 3 4 18 14 4

8. Udinese 24 15 6 6 3 24 17 7

9. Torino 21 15 6 3 6 16 17 -1

10. Fiorentina 19 15 5 4 6 18 20 -2

11. Bologna 19 15 5 4 6 20 25 -5

12. Empoli 17 15 4 5 6 12 19 -7

13. Salernitana 17 16 4 5 7 20 26 -6

14. Monza 16 15 5 1 9 16 22 -6

15. Sassuolo 16 16 4 4 8 16 24 -8

16. Lecce 15 15 3 6 6 14 17 -3

17. Spezia 13 15 3 4 8 14 26 -12

18. Sampdoria 9 16 2 3 11 8 28 -20

19. Cremonese 7 15 0 7 8 11 26 -15

20. Hellas Verona 5 15 1 2 12 12 29 -17

bds/pm/cb

