Membro da Guarda Revolucionária morre baleado em Teerã

Um membro da Guarda Revolucionária iraniana, o exército ideológico da República Islâmica, morreu baleado, na terça-feira (3), do lado de fora de sua casa em Teerã, segundo a imprensa oficial que aponta para um possível roubo.

Qassam Fathollahi "foi assassinado após se tornar alvo de desconhecidos durante um tiroteio", diz um comunicado da polícia, citado pela agência de notícias oficial Irna nesta quarta-feira.

Ele morreu com "quatro tiros na frente de sua casa", no sul da capital, acrescentou Irna.

A polícia "investiga a causa do incidente", disse a agência, que apontou para "sinais de roubo nos apartamentos ao redor do local do incidente".

O Irã tem sido abalado por manifestações, geralmente descritas como "distúrbios" pelas autoridades, desde a morte da jovem curda-iraniana Mahsa Amini, em 16 de setembro, detida por supostamente violar o código de vestimenta que o país impõe às mulheres.

Autoridades iranianas afirmam que centenas de pessoas morreram nesses incidentes em todo o país, incluindo membros das forças de segurança, e que milhares foram presas.

No sábado, um membro das milícias Basij, filiadas à Guarda Revolucionária, foi assassinado por "criminosos armados" na cidade de Semirom (centro do Irã), onde manifestantes se reuniam, informou a mídia oficial.

Teerã acusa potências estrangeiras hostis e grupos de oposição de alimentar os protestos.

No mês passado, o país executou dois homens, ambos de 23 anos, que haviam admitido ataques às forças de segurança durante as manifestações.

O Poder Judiciário iraniano anunciou 11 condenações à morte até o momento relacionadas aos protesto, das quais quatro foram confirmadas pela Suprema Corte.

