GM liderou vendas de veículos nos EUA em 2022

A General Motors (GM) foi a maior vendedora de veículos nos Estados Unidos em 2022, com 2,25 milhões de unidades entregues, à frente da japonesa Toyota, segundo dados publicados nesta quarta-feira (4).

A fabricante americana, que registrou aumento de 3% em suas vendas anuais, superou a Toyota, que vendeu 2,11 milhões de veículos no ano passado - 9,6% a menos do que em 2021.

Todo o setor automotivo sofreu em 2021 em nível internacional pela escassez de semicondutores, componentes especiais para a fabricação de carros com alta tecnologia, uma situação que se estendeu a 2022 em boa medida.

"Vemos oportunidades de aumentar nossa fatia do mercado nos veículos elétricos, com nove modelos 100% elétricos à venda; aumentar nosso domínio no setor dos caminhões (...) e ganhar novos clientes, com o Chevrolet Trax 2024 (um SUV compacto) acessível e elegante", afirmou, em nota, o presidente da GM North America e vice-presidente-executivo do grupo, Steve Carlisle.

A Toyota, por sua vez, sofreu queda de 8,6% no número de SUVs vendidos, uma categoria que concentra mais de 40% de suas vendas totais na maior economia do mundo.

Segundo a empresa especializada Cox Automotive, as vendas totais de carros nos Estados Unidos vão alcançar as 13,9 milhões de unidades em 2022, uma queda de 8% em relação a 2021, e de 20% em relação ao recorde de 2016.

É "provável que a alta das taxas de juros limite a demanda no mercado varejista de automóveis", explicou Charles Chesbrough, economista da Cox Automotive.

"Com preços recorde (em um contexto de inflação alta nos Estados Unidos) e taxas elevadas para os créditos, o número de compradores potenciais de veículos novos diminui", acrescentou.

