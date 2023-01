Faruk Hadzibegic é o novo técnico da Bósnia e Herzegovina

O bósnio Faruk Hadzibegic foi anunciado nesta quarta-feira como o novo técnico da seleção da Bósnia e Herzegovina, com a missão de classificar a equipe para a Eurocopa de 2024.

"O objetivo é tentar um resultado histórico e classificar pela primeira vez para uma Euro", declarou durante entrevista coletiva o presidente da Associação de Futebol da Bósnia e Herzegovina (NSBiH), Vico Zeljkovic.

"Temos confiança no treinador e acreditamos que ele encontrará um bom modelo e uma boa motivação", acrescentou Zeljkovic.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O contrato de Hadzibegic, de 65 anos, é "por este ano e o ciclo de eliminatórias" e poderá ser renovado, segundo o dirigente.

Desde a sua independência, em 1992, a Bósnia e Herzegovina só se classificou uma vez para um torneio importante, a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.

Hadzibegic sucede o búlgaro Ivaylo Petev, cujo contrato de dois anos terminou no dia 31 de dezembro.

Com Petev, a seleção liderada pelo atacante Edin Dzeko disputou 20 jogos, com seis vitórias, sem conseguir se classificar para o Mundial de 2022.

"Aceitei com orgulho este convite, sempre estive interessado no cargo, mas não pensei que o teria. Pensava que iria encerrar minha carreira no exterior", disse Hadzibegic em coletiva de imprensa.

Ex-zagueiro da seleção iugoslava (1982-1992) e capitão da Bósnia, Faruk Hadzibegic foi treinador de Montenegro de julho de 2019 a janeiro de 2021.

Com passagens pelo futebol da França, da Espanha e da Turquia, seu último trabalho foi entre julho e setembro de 2022 no comando do MC Alger, da Argélia.

rus/ev/pm/cb

Tags