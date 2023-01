EUA retoma deportações para a Guatemala após mais de 40 mil expulsões em 2022

Três voos com um total de 255 guatemaltecos marcaram, nesta quarta-feira (4), a retomada das deportações dos Estados Unidos em 2023, após os 40.713 expulsos no ano passado terem dobrado a cifra de 2021, informou a Migração da Guatemala.

O primeiro grupo, proveniente da cidade de Harlingen, no Texas, foi recebido no Centro de Recepção de Retornados na capital do país centro-americano, disse a jornalistas a porta-voz do Instituto Guatemalteco de Migração, Alejandra Mena. Segundo ela, eram 57 homens, 29 mulheres e um menor de 18 anos.

Momentos depois, chegou o segundo voo, procedente da cidade de McAllen, também no Texas, composto por 84 guatemaltecos: um homem, 37 mulheres e 46 menores de idade.

Mais tarde, o terceiro e último voo do dia chegou de Alexandria, estado de Luisiana, com 84 pessoas: 78 homens e 6 mulheres.

Os Estados Unidos expulsaram no ano passado 40.713 guatemaltecos - 21.951 homens, 10.853 mulheres e os demais, menores de idade. Esse número supera amplamente os 17.806 deportados em 2021 - 9.480 homens, 4.533 mulheres e o restante, menores.

Em 2019, houve nos EUA 54.599 deportações de cidadãos da Guatemala, até agora o recorde, de acordo com as estatísticas do Instituto de Migração.

Milhares de guatemaltecos migram todo ano de forma irregular para os Estados Unidos com o objetivo de escapar da pobreza que afeta quase 60% da população de 17 milhões de habitantes, segundo dados oficiais.

A chancelaria calcula que cerca de 2,7 milhões de guatemaltecos vivam nos EUA, mas apenas 400 mil possuem documentos para trabalhar.

A contribuição das remessas familiares é essencial para a economia da Guatemala. Entre janeiro e novembro de 2022, ultrapassaram os 16,4 bilhões de dólares, acima do valor de todas as exportações do país, que somaram cerca de US$ 13,2 bilhões entre janeiro e outubro, de acordo com o Banco da Guatemala.

