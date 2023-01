Comunicado do Business Wire :Republic of Guinea

Em uma reforma iconoclasta, a República da Guiné revelou uma nova identidade de marca para apresentar a nova perspectiva da nação ao mundo como sendo a "fonte" de grandes começos para a África Ocidental, simbolizada por Nimba, a deusa mais amada e ícone das boas novas.

The new brand identity of Republic of Guinea (Photo: AETOSWire)

A identidade de marca do país foi revelada em uma grande cerimônia no Palais du Peuple (Palácio do Povo) em Conakry, na presença do presidente da transição, o Coronel Mamadi Doumbouya. O evento foi prestigiado por ministros do governo da Guiné, embaixadores e membros da sociedade civil.

"A deusa Nimbapersonifica todo um leque de coisas boas que tornam a vida uma celebração de abundância, fertilidade, força e responsabilidade. Como um símbolo nacional, ela representa a posição universal do país na África Ocidental. Nimba na marca da Guiné é uma representação visual da boas novas. Queremos que a nação seja vista do ponto de vista de uma fonte de anunciadores positivos nos segmentos verticais social, econômico e cultural", disse o Primeiro-ministro e Chefe de Governo, Dr. Bernard Goumou.

Ele disse que o encanto de Nimba como um símbolo nacional deriva de um contexto cultural. "Acreditamos que é nacionalmente aceitável, embora globalmente intrigante, que apresentemos a Guiné como um país abundante em vários aspectos. Não dizemos mais Guiné-Conacri lá fora para estabelecer uma diferença entre nós e as outras Guinés, mas sim República da Guiné", ele disse, acrescentando que a nova identidade ajudará a acelerar investimentos no país e no turismo receptivo.

O novo logotipo nacional faz parte do compromisso da República da Guiné com a Desarrollo Multilateral Espanha e a 3rd Floor Public Relations, duas premiadas empresas de consultoria internacional.

Visualmente, Nimba foi incorporada à identidade de marca do país por meio de uma marca de madeira, especialmente idealizada com um toque rústico em vermelho, a cor predominante na bandeira nacional da Guiné.

A nova campanha de marca foi baseada no envolvimento da própria população para a criação de palavras-chave e um slogan que pudesses ser usados posteriormente com a comunidade internacional por meio da plataforma www.guinee.vision.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

