Cidade francesa muda de nome para conscientizar sobre igualdade de gênero

Um prefeito francês anunciou que o nome de sua cidade será usada no feminino durante um ano com o objetivo de gerar conscientização sobre a igualdade de gênero.

Em um vídeo publicado esta semana no Twitter, o prefeito socialista de Pantin, Bertran Kern, informou que "Pantin se chamará Pantine durante um ano".

Em francês, a letra e o final de uma palavra geralmente indica o gênero feminino.

O objetivo da mudança é gerar conscientização sobre a "igualdade entre homens e mulheres" e combater a "violência contra as mulheres", explicou o prefeito da cidade, situada nos arredores de Paris.

Com esta decisão, Kern quer fazer "um chamado de atenção sobre esta igualdade entre homens e mulheres, que ainda não é perfeita, embora tenha havido melhoras nos últimos anos".

As mulheres continuam ganhando menos do que os homens e sua presença no espaço público "nem sempre é bem aceita pelos homens", lembrou.

A medida é simbólica, pois a prefeitura informou que não alterará as placas de trânsito nos arredores da cidade, nem nos comunicados oficiais.

O nome da cidade continuava sendo "Pantin" nesta quarta-feira nas redes sociais, embora tenha-se adicionado um fundo que dizia "Pantine: comprometida com a igualdade".

O anúncio desencadeou uma onda de piadas nas redes sociais.

A França ocupa a 16º posição mundial no Índice Global de Abismo de Gênero 2022 do Fórum Econômico Mundial.

