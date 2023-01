Atlético de Madrid vence Oviedo (2-0) e vai às oitavas da Copa do Rei

O Atlético de Madrid venceu o Oviedo, da segunda divisão, fora de casa por 2 a 0 no estádio Carlos Tartiere, nesta quarta-feira, pelos 16 avos-de-final, em que Real Sociedad, Sevilla e Mallorca também garantiram a vaga nas oitavas contra times de divisões inferiores.

Depois de um início de jogo em que Oviedo teve as melhores chances, o Atlético, atual quarto colocado da LaLiga, conseguiu abrir o placar aos 24 minutos com um gol de Marcos Llorente, com assistência do francês Antoine Griezmann.

O segundo gol 'colchonero' só veio na reta final (83) por meio do jovem de 19 anos Pablo Barrios após um passe do argentino Ángel Correa, tricampeão mundial no Catar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais cedo Real Sociedad e Sevilla fizeram sua parte em suas respectivas visitas a equipes da 1ª RFEF, terceira divisão do futebol espanhol, e venceram UD Logroñés (1-0) e Linares (5-0).

Um gol de Robert Navarro aos 33 minutos foi o suficiente para a Real Sociedad, atual terceira colocada da LaLiga, garantir a passagem para as oitavas de final.

Os 'blanquiazules' poderiam ter vencido por um placar mais elástico e aos 67 minutos tiveram um gol anulado do norueguês Alexander Sorloth. Não conseguiram materializá-los e tiveram que esperar o apito final para respirar aliviados.

A visita do Sevilla ao Linares foi bem mais tranquila, com uma vitória maiúscula de 5 a 0, em que o marroquino Youssef En Nesyri brilhou com um hat-trick. Um gol do argentino Erik Lamela e outro contra do compatriota Luciano Squadrone completaram a goleada da equipe de Jorge Sampaoli, que foi expulso antes dos 20 minutos por reclamar com o árbitro da partida.

Com esta vitória, o Sevilla ganha uma injeção de ânimo já que vive uma complicada situação na LaLiga, onde ocupa a zona de rebaixamento.

O Mallorca, por sua vez, precisou jogar a prorrogação para sair vitorioso sobre o Pontevedra (2-0), em outro duelo contra uma equipe da 1ª RFEF.

Depois de empatar em 0 a 0 nos noventa minutos do tempo regulamentar, o Mallorca venceu com gols de Abdón Prats (97) e do kosovar Vedat Muriqi (104).

Sete jogos foram disputados na terça-feira, incluindo a suada vitória do Real Madrid sobre o Cacereño (da 2ª RFEF), por 1 a 0, com um golaço do brasileiro Rodrygo.

Quatro times da elite foram eliminados na terça. O Celta de Vigo perdeu (3-1) para outro da primeira divisão, o Espanyol, enquanto Rayo Vallecano e Getafe foram eliminados por equipes da segundona, Sporting de Gijón (2-0) e Levante (3-2), respectivamente.

O revés mais contundente foi o do Elche, lanterna da primeira divisão, que foi eliminado da competição ao perder por 1 a 0 para o Ceuta (1ª RFEF).

Na quinta-feira terminam os 16 avos-de-final com mais três jogos, incluindo o Betis, atual campeão, contra o Islas Pitiusas de Ibiza (2.ª RFEF).

-- Jogos dos 16-avos de final da Copa do Rei:

- Terça-feira:

CF La Nucía (1ª RFEF) - (+) Valencia (1ª) 0 - 3

Cartagena (2ª) - (+) Villarreal (1ª) 1 - 5

(+) Espanyol (1ª) - Celta Vigo (1ª) 3 - 1

Cacereño (2ª RFEF) - (+) Real Madrid (1ª) 0 - 1

(+) AD Ceuta (1ª RFEF) - Elche (1ª) 1 - 0

(+) Levante (2ª) - Getafe (1ª) 3- 2

(+) Sporting Gijón (2ª) - Rayo Vallecano (1ª) 2 - 0

- Quarta-feira:

UD Logroñés (1ª RFEF) - (+) Real Sociedad (1ª) 0 - 1

Linares (1ª RFEF) - (+) Sevilla FC (1ª) 0 - 5

Pontevedra (1ª RFEF) - (+) Mallorca (1ª) 0 - 2 (após prorrogação)

Real Oviedo (2ª) - (+) Atlético Madrid (1ª) 0 - 2

Em andamento:

CF Intercity (1ª RFEF) - FC Barcelona (1ª)

Alavés (2ª) - Valladolid (1ª)

- Quinta-feira:

(12h00) CD Ibiza Islas Pitiusas (2ª RFEF) - Betis (1ª)

(14h00) Gimnastic Tarragona (1ª RFEF) - Osasuna (1ª)

(16h00) CD Eldense (1ª RFEF) - Athletic Bilbao (1ª)

(+): times classificados para as oitavas de final.

bur-dr/mcd/aam

Tags