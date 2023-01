Atividade manufatureira volta a cair em dezembro nos EUA

A atividade da indústria manufatureira nos Estados Unidos voltou a cair em dezembro pelo segundo mês consecutivo, situando-se no menor nível desde maio de 2020, segundo o índice da federação profissional ISM, publicado nesta quarta-feira (4).

Muitas empresas reduzem seu ritmo de produção por temerem uma recessão nos próximos meses.

O índice ISM, que mede a atividade no setor, situou-se em 48,4% frente aos 49% do mês anterior. A queda é maior do que a esperada: analistas previam 48,5%, segundo o consenso reunido pelo briefing.com.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Qualquer registro deste índice abaixo de 50% indica queda da atividade.

jul/eb/mr/llu/mvv

Tags