Agressor de policiais no Ano Novo é preso em Nova York

O jovem americano acusado pelo ataque com facão a policiais perto da Times Square no Ano Novo agiu motivado pelo extremismo islâmico, declararam, nesta quarta-feira (4), promotores de Nova York.

Trevor Bickford, de 19 anos, viajou à cidade americana "para matar pessoas e realizar um ataque jihadista", sustentou o gabinete do promotor distrital de Manhattan perante um tribunal estadual.

Procedente da pequena cidade de Wells, estado do Maine, Bickford foi preso hoje a pedido do governo, após se apresentar sob as acusações de agressão e tentativa de homicídio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A promotora distrital assistente Lucy Nicholas afirmou na audiência que Bickford "viajou especificamente" para Nova York com a intenção de matar funcionários do governo. Ele é acusado pelo ataque a três policiais pouco depois das 22h, fora do perímetro de segurança da Times Square, onde dezenas de milhares de pessoas se reuniam para celebrar a chegada de 2023.

Bickford supostamente atingiu dois policiais na cabeça, sem lhes causar ferimentos fatais, antes que outro policial usasse sua arma para feri-lo no ombro.

Segundo Lucy Nicholas, Bickford havia expressado que "todos os funcionários do governo" eram seus alvos, "porque eles não podem ser muçulmanos propriamente ditos, uma vez que o governo dos Estados Unidos apoia Israel".

A rede de TV CNN informou que Bickford levava um diário no qual expressava seu desejo de se unir aos talibãs afegãos e morrer como mártir.

O FBI havia interrogado o jovem no mês passado, depois que um de seus parentes fez um alerta sobre suas declarações jihadistas, reportou a NBC News.

pdh/des/ad/lb/mvv

Tags