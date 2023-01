Velório de Bento 16 leva milhares de pessoas ao Vaticano

Fiéis fazem fila para ver corpo do papa emérito. Ele será velado por três dias antes de seu funeral, agendado para a próxima quinta-feira. Vaticano espera que 25 mil compareçam às cerimônias fúnebres.As portas da Basílica de São Pedro no Vaticano foram abertas nesta segunda-feira (02/01) para permitir que milhares de pessoas na fila do lado de fora tenham a chance de prestar homenagem ao papa emérito Bento 16. Ele morreu neste sábado, aos 95 anos, no monastério do Vaticano em que vivia desde sua renúncia, após passar por uma piora repentina de saúde nos últimos dias. O corpo do religioso alemão, que abdicou do cargo em 2013, está sendo velado por três dias antes de seu funeral, agendado para a próxima quinta-feira. As pessoas começaram a se reunir do lado de fora da Basílica ao amanhecer, antes que as portas se abrissem. O público poderá velar Bento 16 desta segunda-feira até quarta-feira. O Vaticano ainda não divulgou a lista de convidados para o funeral de Bento 16. Sabe-se apenas de que ela incluirá delegações oficiais da Itália e da Alemanha - país onde Josef Ratzinger nasceu. Missa celebrada por papa Francisco O funeral de Bento 16 será realizado na próxima quinta-feira, com missa presidida pelo papa Francisco na praça de São Pedro. Será a primeira vez na história da Igreja Católica que um papa reinante presidirá o funeral de seu antecessor. Ele será enterrado nos túmulos papais sob a Basílica de São Pedro em um funeral "solene, mas simples", disse o Vaticano. As autoridades informaram que esperam que cerca de 25 mil pessoas compareçam e prestem suas homenagens ao papa emérito, que foi considerado por muitos um culto teólogo mas também uma figura divisiva e altamente conservadora na Igreja Católica. O funeral do predecessor de Bento 16, o papa João Paulo 2°, em 2005, contou com a presença de um milhão de pessoas, incluindo chefes de Estado de todo o mundo. "Presente para o mundo" No seu primeiro comentário público desde a morte de seu antecessor, neste sábado, o papa Francisco expressou "gratidão" ao pontífice emérito Bento 16, chamando-o de um homem gentil e dizendo que ele foi um presente para a Igreja e o mundo. "Falando em bondade, neste momento, o pensamento vai espontaneamente para o querido papa emérito Bento 16, que nos deixou esta manhã. Com emoção, recordamos sua personalidade tão nobre, tão gentil", disse Francisco em sua homilia da véspera de Ano Novo, que já estava previamente planejada na Basílica de São Pedro. E acrescentou: "Sentimos uma grande gratidão em nossos corações, gratidão a Deus por tê-lo dado à Igreja e ao mundo, e gratidão a ele por todo o bem que realizou e, acima de tudo, por seu testemunho de fé e oração, sobretudo nestes últimos anos de vida recolhida". Nascido no estado alemão da Baviera, Ratzinger serviu como arcebispo de Munique até 1982. Ele deixou a Alemanha para chefiar a Congregação para a Doutrina da Fé, um dos órgãos mais antigos da Igreja Católica que busca defender a doutrina da Igreja Católica Romana. md (AFP, AP)