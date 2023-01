Valencia, Villarreal e Espanyol passam de fase na Copa do Rei

Valencia, Villarreal e Espanyol se classificaram nesta terça-feira para as oitavas de final da Copa do Rei da Espanha.

O Valencia, que na próxima semana jogará a Supercopa e por isso não entrou na competição até esta rodada, não teve problemas para superar por 3 a 0 a La Nucía, da terceira divisão.

Um pouco mais de trabalho teve o Villarreal, apesar do placar de 5 a 1, já que foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 para o Cartagena (segunda divisão) e só conseguiu construir a goleada no segundo tempo para selar a classificação.

No único duelo entre equipes da primeira divisão, o Espanyol derrotou o Celta de Vigo por 3 a 1 na prorrogação.

O Celta saiu na frente com um gol do português Gonçalo Paciência (minuto 15), mas os catalães levaram o jogo para a prorrogação empatando com Javi Puado (53).

No tempo extra, Sergi Dauder fez o segundo do Espanyol (97) e pouco depois o Celta ficou em inferioridade numérica com expulsão do goleiro argentino Agustín Marchesín pelo segundo cartão amarelo (111).

Com um homem a mais, o Espanyol fechou o placar com um gol de Nico Melamed a dois minutos do fim (118).

Nesta terça-feira o Real Madrid ainda entra em campo pela Copa do Rei contra o Cacereño (da quarta divisão), enquanto o Barcelona encara na quarta-feira o Intercity (terceira divisão).

-- Resultados e programação da fase de 16-avos da Copa do Rei da Espanha:

- Terça-fera, 3 de janeiro:

La Nucía - (+) Valencia 0 - 3

Cartagena - (+) Villarreal 1 - 5

(+) Espanyol - Celta Vigo 3 - 1

Cacereño - Real Madrid

Ceuta - Elche

Levante - Getafe

Sporting Gijón - Rayo Vallecano

- Quarta-feira, 4 de janeiro:

(15h00) UD Logroñés - Real Sociedad

Pontevedra - Mallorca

Linares - Sevilla

(16h00) Real Oviedo - Atlético Madrid

(17h00) CF Intercity - FC Barcelona

Alavés - Valladolid

- Quinta-feira, 5 de janeiro:

(12h00) CD Ibiza Islas Pitiusas - Betis

Tarragona - Osasuna

(16h00) CD Eldense - Athletic Bilbao

NOTA: equipes marcadas com (+) estão classificados para as oitavas de final.

