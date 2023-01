Restos mortais de Pelé vão descansar no cemitério vertical mais alto do mundo

Os restos portais de Pelé vão descansar a partir desta terça-feira em um local peculiar: o Memorial Necrópole Ecumênica de Santos, o cemitério vertical mais alto do mundo, segundo o Guinness, o livro dos recordes.

Edson Arantes do Nascimento, falecido em 29 de dezembro aos 82 anos, comprou em 2003 um jazigo neste cemitério, que fica próximo à Vila Belmiro, estádio do Santos.

O tricampeão do Mundo pela Seleção Brasileira manifestou há 19 anos que queria descansar eternamente ali, já que o lugar "não parecia um cemitério" e lhe transmitia "paz espiritual e tranquilidade".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Memorial Necrópole, uma enorme estrutura branca cercada por vegetação, entrou para o Guinness como o cemitério mais alto do planeta graças aos seus 14 andares.

Idealizado pelo falecido empresário argentino José Salomon Altstut, o luxuoso prédio começou a ser construído em 1983 e foi inaugurado em 1991, tornando-se a primeira estrutura vertical a abrigar mausoléus.

O edifício conta com uma área total de 40.000 m², 18.000 nichos, salas de velório com suítes para descanso, restaurante aberto 24 horas, uma capela e um museu de veículos. Além de um aviário e um pequeno lago com peixes.

O corpo de Pelé vai permanecer no primeiro andar em um mausoléu de cerca de 200 m² que lembra um estádio de futebol, inclusive com um gramado sintético no piso, e imagens do rei ao redor do caixão.

Segundo o site do cemitério, os mausoléus permitem a criação de um "espaço decorado pelo próprio cliente personificando ainda mais a memória e tradição da família".

No local também estão sepultados a tia e o pai de Pelé, seu 'Dondinho', além de seu irmão Jair Arantes, o 'Zoca'; sua filha Sandra Arantes, falecida em 2006; e Antônio Wilson Vieira Honório, mais conhecido como 'Coutinho', seu companheiro de ataque no Santos entre 1962 e 1963.

De lá, os visitantes poderão observar, a menos de um quilômetro, o estádio da Vila Belmiro, casa do 'Peixe, templo onde o rei do futebol sempre estará presente.

msi-raa/app/gfe/cb

Tags