Polêmica visita de ministro israelense à Esplanada das Mesquitas gera críticas

O novo ministro da Segurança Nacional de Israel, o líder de extrema direita Itamar Ben Gvir, visitou a Esplanada das Mesquitas nesta terça-feira (3), um lugar sagrado no centro das tensões entre palestinos e israelenses, gerando uma onda de condenações.

O ministro, integrante do governo mais à direita que Israel já teve, realizou a visita acompanhado por membros das forças de segurança israelenses, enquanto um drone sobrevoava a Esplanada, disseram à AFP guardas do local.

Após a partida de Ben Gvir, a situação na área se acalmou e fiéis e visitantes puderam entrar no local sem impedimentos, confirmou um jornalista da AFP.

A Esplanada das Mesquitas, o terceiro local mais sagrado do Islã e o mais sagrado para os judeus, que o chamam de Monte do Templo, fica na Cidade Velha de Jerusalém, no setor palestino ocupado e anexado por Israel.

Em virtude de um "status quo" histórico, os não muçulmanos podem ir lá em determinados horários, mas não podem rezar.

Nos últimos anos, porém, um número crescente de judeus, em geral nacionalistas, vão ao local para fazer orações, o que os palestinos denunciam como uma "provocação".

Ben Gvir, que foi várias vezes à Esplanada como deputado, já havia anunciado sua intenção de ir como ministro, o que o movimento islamita Hamas, que controla a Faixa de Gaza, chamou de "prelúdio de uma escalada na região".

"O governo israelense, do qual sou membro, não cederá para uma organização vil e assassina", declarou Ben Gvir após sua visita.

"Se o Hamas acredita que me ameaçar vai me dissuadir, que entenda que os tempos mudaram", escreveu o ministro no Twitter após sua visita.

O movimento islâmico palestino Hamas descreveu a intenção do ministro como "prelúdio de uma escalada na região".

"Nosso povo palestino continuará defendendo seus lugares sagrados e a Mesquita de Al-Aqsa", reagiu o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, na terça-feira, chamando a visita de "crime".

Membros da organização palestina lançaram na noite desta terça-feira mísseis contra o território israelense, mas não alcançaram seus alvos e caíram na Faixa de Gaza, o território governado pelo Hamas, informou o Exército de Israel em um comunicado.

Vários países árabes condenaram a vista do ministro israelense.

O Ministério das Relações Exteriores da Jordânia denunciou uma "provocação" que pode ser o prenúncio de uma "escalada" e convocou o embaixador de Israel em Amã.

Os Emirados Árabes Unidos pediram que se "evite a escalada e ações unilaterais e provocativas". Arábia Saudita, Marrocos, a Liga Árabe e a Organização de Cooperação Islâmica também condenaram a visita.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, arqui-inimigo de Israel, disse que se tratava de "uma violação das normas internacionais e um insulto aos valores muçulmanos no mundo".

"O ataque" de Israel nos lugares sagrados de Jerusalém "não apenas fará explodir a situação na Palestina, mas também poderia ser explosiva para toda a região", advertiu o líder do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah.

Por sua vez, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, considerou "inaceitável" qualquer mudança que rompa o frágil equilíbrio nos lugares sagrados em Jerusalém.

E o embaixador alemão em Israel pediu que se evitem "as acciones que poderiam acentuar as tensões". O "status quo" na Esplanada das Mesquitas "contribuiu durante muito tempo a preservar a paz e uma segurança frágil nos lugares sagrados", escreveu no Twitter Steffen Seibert.

Em um comunicado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, indicou que estava "determinado a manter estritamente o status quo", dizendo que outros ministros visitaram a Esplanada no passado.

Enquanto isso, o líder da oposição, Yair Lapid, também criticou a visita.

"Isso é o que acontece quando um primeiro-ministro fraco é forçado a entregar responsabilidades à pessoa mais irresponsável do Oriente Médio no lugar mais explosivo do Oriente Médio", tuitou.

Em 2000, a visita de Ariel Sharon, então chefe da oposição de direita de Israel, a este local sagrado foi vista como uma provocação pelos palestinos.

No dia seguinte, confrontos violentos entre palestinos e policiais israelenses marcaram o início da Segunda Intifada (revolta palestina, 2000-2005).

Em maio de 2021, após a violência na Esplanada e em outras partes de Jerusalém Oriental, o Hamas disparou foguetes contra Israel, iniciando uma guerra de 11 dias.

Itamar Ben Gvir, advogado que vive em um dos assentamentos mais radicais da Cisjordânia ocupada, defende a anexação israelense desse território, onde vivem cerca de 2,9 milhões de palestinos e 475 mil israelenses, estes últimos em colônias consideradas ilegais pelo direito internacional.

