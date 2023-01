Ministro israelense de extrema direita visita Esplanada das Mesquitas de Jerusalém

O novo ministro da Segurança Nacional de Israel, o líder de extrema direita Itamar Ben Gvir, visitou a Esplanada das Mesquitas nesta terça-feira (3), um lugar sagrado no centro das tensões em Jerusalém Oriental, apesar das ameaças do movimento palestino Hamas, no poder na Faixa de Gaza.

"Nosso governo não cederá às ameaças do Hamas", declarou Ben Gvir na manhã de hoje.

O movimento islâmico palestino Hamas descreveu a intenção do ministro como "prelúdio de uma escalada na região".

A Esplanada das Mesquitas, o terceiro local mais sagrado do Islã e o mais sagrado do Judaísmo, fica na Cidade Velha de Jerusalém, no setor palestino ocupado e anexado por Israel.

Em virtude de um "status quo" histórico, os não muçulmanos podem ir lá em determinados horários, mas não podem rezar. Nos últimos anos, porém, um número crescente de judeus, em geral nacionalistas, vão ao lugar rezar, o que os palestinos denunciam como uma "provocação".

Itamar Ben Gvir, líder do partido de extrema direita Poder Judaico, que foi várias vezes à Esplanada como deputado, já havia anunciado sua intenção de ir como ministro.

"Nosso povo palestino continuará defendendo seus lugares sagrados e a Mesquita de Al-Aqsa", disse o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, na terça-feira, chamando a visita de "crime".

