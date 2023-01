Mais de 230.000 pessoas compareceram ao velório de Pelé

Mais de 230.000 pessoas se despediram de Pelé durante o velório de 24 horas realizado no estádio do Santos - informou à AFP o clube de futebol onde o craque jogou a maior parte de sua carreira.

"Foram mais de 230 mil pessoas, segundo informou a Polícia Militar ao clube", disse à AFP um assessor do Santos.

O velório terminou nesta terça-feira, antes do início do cortejo fúnebre pelas ruas da cidade, onde será sepultado o "rei" do futebol.

