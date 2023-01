Lula se despede de Pelé no estádio do Santos

O presidente Luiz Inácio Lula se recolheu nesta terça-feira (3) diante do caixão aberto de Pelé, ao chegar ao velório, que está sendo realizado no estádio do Santos - constatou a AFP.

Lula estava acompanhado da primeira-dama, "Janja", para se despedir do "rei" do futebol, falecido na última quinta-feira (29), aos 82 anos, em decorrência de um câncer. Pelé será enterrado hoje em um mausoléu em Santos, onde passou a maior parte de sua carreira.

