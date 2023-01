Líder Napoli visita Inter de Milão na volta do futebol na Itália

Depois de sete semanas parado devido à Copa do Mundo, o futebol volta à Itália e com um jogo espetacular pela 16ª rodada da Serie A: o líder isolado Napoli (41 pontos) visita a Inter de Milão (5ª com 30 pontos), que luta para manter suas chances de lutar pelo título.

A pausa na Copa do Mundo tem sido mais difícil de digerir para os italianos do que em outros países, já que a 'Azzurra' ficou sem participar do grande evento pela segunda vez consecutiva.

Mas a longa espera para os 'Tifosi' terá valido a pena se, como é esperado, a segunda parte da temporada for emocionante.

Último time invicto nos cinco grandes campeonatos europeus e com uma série de onze vitórias consecutivas, o Napoli parece destinado à conquista do Scudetto, algo que só conseguiu quando Diego Maradona jogava pelo time do sul da Itália (1987 e 1990).

A equipe comandada por Luciano Spalletti leva uma vantagem confortável sobre os seus adversários mais próximos: Milan (33 pontos), Juventus (31), Lazio e Inter (ambos com 30).

Em caso de vitória napolitana, o líder confirmará que esta tem tudo para ser a sua temporada. Já uma derrota dará mais emoção à Serie A.

A Inter deposita suas esperanças no entusiasmo do argentino Lautaro Martínez, primeiro campeão mundial pela Inter desde Marco Materazzi em 2006 e no desejo de vingança do belga Romelu Lukaku, que mal pôde disputar o Mundial devido a lesão e não conseguiu evitar o fiasco dos 'Diabos Vermelhos', eliminados na primeira fase.

Pela primeira vez, o Milan espera a vitória do grande rival para pressionar o líder, mas para isso o atual campeão, que entra em campo nesta quarta-feira (os dez jogos serão disputados no mesmo dia, algo raro no futebol atual), precisa vencer em sua visita à Salernitana.

O francês Olivier Giroud, recém-chegado de férias após jogar com a França a final da Copa do Mundo, já poderia ser titular dadas as inúmeras baixas no ataque que os 'rossoneri' enfrentam (Ante Rebic, Divock Origi e Zlatan Ibrahimovic).

Depois do mau início de temporada que não só o afastou da luta pelo 'scudetto' como também significou a eliminação na Liga dos Campeões, a Juventus vai lutar pela sétima vitória consecutiva, contra o Cremonese, que lhe permitirá ficar atento em caso de um passo em falso napolitano.

A equipe de Turim, no entanto, acumula muitas baixas: seus campeões mundiais Ángel Di María e Leandro Paredes acabam de voltar de férias, Paul Pogba continua sua recuperação da lesão no joelho que o deixou fora da Copa do Mundo e o atacante sérvio Dusan Vlahovic sofre de uma pubalgia crônica.

E a Lazio também tem boas chances de somar os três pontos em sua visita ao Lecce, equipe que luta para não ser rebaixada.

--- Programação da 16ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Quarta-feira:

(08h30) Sassuolo - Sampdoria

Salernitana - Milan

(10h30) Spezia - Atalanta

Torino - Hellas Verona

(12h30) Roma - Bologna

Lecce - Lazio

(14h30) Fiorentina - Monza

Cremonese - Juventus

(16h45) Inter - Napoli

Udinese - Empoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 41 15 13 2 0 37 12 25

2. Milan 33 15 10 3 2 29 15 14

3. Juventus 31 15 9 4 2 24 7 17

4. Lazio 30 15 9 3 3 26 11 15

5. Inter 30 15 10 0 5 34 22 12

6. Atalanta 27 15 8 3 4 22 15 7

7. Roma 27 15 8 3 4 18 14 4

8. Udinese 24 15 6 6 3 24 17 7

9. Torino 21 15 6 3 6 16 17 -1

10. Fiorentina 19 15 5 4 6 18 20 -2

11. Bologna 19 15 5 4 6 20 25 -5

12. Salernitana 17 15 4 5 6 19 24 -5

13. Empoli 17 15 4 5 6 12 19 -7

14. Monza 16 15 5 1 9 16 22 -6

15. Sassuolo 16 15 4 4 7 15 22 -7

16. Lecce 15 15 3 6 6 14 17 -3

17. Spezia 13 15 3 4 8 14 26 -12

18. Cremonese 7 15 0 7 8 11 26 -15

19. Sampdoria 6 15 1 3 11 6 27 -21

20. Hellas Verona 5 15 1 2 12 12 29 -17

