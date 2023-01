Guerrilha do ELN nega acordo bilateral de cessar-fogo com governo colombiano

A guerrilha do ELN, em negociações de paz com o governo colombiano, negou nesta terça-feira (3) fazer parte do acordo de cessar-fogo com os principais grupos armados anunciado pelo presidente Gustavo Petro na véspera de Ano Novo.

"A Delegação de Diálogo do ELN não discutiu nenhuma proposta de cessar-fogo bilateral com o governo de Gustavo Petro, portanto ainda não há acordo sobre o assunto", afirmou a última guerrilha reconhecida no país em nota divulgada por meio de suas redes sociais.

O presidente esquerdista anunciou na noite de 31 de dezembro um acordo de cessar-fogo de seis meses entre o governo e o Exército de Libertação Nacional (ELN), dois grupos dissidentes das FARC, a maior quadrilha de narcotráfico conhecida como Clã do Golfo e as milícias de Sierra Nevada, de origem paramilitar.

"Em várias ocasiões indicamos que o ELN só cumpre o que é discutido e acordado na Mesa de Diálogo da qual participamos. Um decreto unilateral do governo não pode ser aceito como um acordo", acrescentou a organização rebelde que mantém conversas com delegados do governo desde novembro.

Em sua sexta tentativa de negociar a paz com um governo, o ELN encerrou uma primeira etapa de negociações em Caracas, no dia 12 de dezembro, e planeja dar seguimento às discussões no México, em data ainda a ser definida.

Os rebeldes haviam anunciado uma trégua unilateral de Natal, em vigor entre 24 de dezembro e 2 de janeiro.

Já o cessar-fogo anunciado pelo governo com os principais grupos armados atuantes no país é válido entre 1º de janeiro e 30 de junho.

"Uma vez concluído o que está previsto, estamos dispostos a discutir a proposta de cessar-fogo bilateral, de examinar os termos que tornam possível um acordo", admitiu o ELN.

Sob sua política de "paz total", Petro espera conter a espiral de violência que se seguiu ao histórico acordo assinado com a guerrilha das FARC em 2016.

O primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia defende uma solução negociada para o conflito que inclua rebeldes, narcotraficantes, paramilitares e gangues.

Mais de meio século de guerra interna deixou nove milhões de vítimas, a maioria deslocados.

O narcotráfico, combustível da violência, bate recordes históricos no maior produtor mundial de cocaína.

