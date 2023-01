Golaço de Rodrygo coloca Real Madrid nas oitavas da Copa do Rei

Em uma partida acirrada diante de um modesto time da quarta divisão do futebol espanhol, o Real Madrid superou por 1 a 0 o Cacereño com um golaço no segundo tempo do atacante brasileiro Rodrygo (69) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Rei.

Na ação mais marcante da equipe comandada por Carlo Ancelotti, em que houve muitos desfalques, Rodrygo recebeu uma bola na entrada da área, se livrou de dois marcadores com um elástico espetacular e bateu o goleiro local com um chute colocado.

O brasileiro comemorou dando um soco no ar, como Pelé costumava comemorar seus gols. O lendário ex-jogador, que morreu de câncer aos 82 anos, foi sepultado nesta terça-feira em Santos, após uma despedida que reuniu milhares de fãs do 'rei' do futebol.

"Rodrygo fez uma partida fantástica. Foi um jogo equilibrado e competitivo. Houve muita luta, com muitas bolas longas. A equipe fez sua parte e estou satisfeito porque fizemos um jogo a que não estamos habituados", analisou o técnico merengue Carlo Ancelotti.

O italiano reclamou do mau estado do gramado do estádio onde foi disputada a partida: "Há condições em que não se pode jogar futebol. Para mim isto não é futebol, é outro esporte", afirmou na coletiva de imprensa.

"É bom porque times pequenos podem competir com times maiores, mas não é futebol", insistiu.

Mais cedo haviam se classificado Valencia, Villarreal e Espanyol, que eliminou o Celta na prorrogação no único duelo entre times da primeira divisão.

O Valencia, que vai disputar a Supercopa na próxima semana e por isso só entrou na competição nesta rodada, não teve problemas para vencer o La Nucía no dérbi regional (3-0), numa partida em que os visitantes conseguiram marcar logo aos 3 minutos por meio de Justin Kluivert.

O Villarreal teve mais dificuldades, apesar do resultado final. O time chegou ao intervalo perdendo por 1 a 0 para o Cartagena, mas em um ótimo segundo tempo, marcou cinco gols para garantir a classificação.

No único duelo entre equipes da primeira divisão, o Espanyol derrotou o Celta por 3 a 1 após a prorrogação.

Os galegos abriram o placar com um gol do português Domingos Paciência (15), mas os catalães levaram o jogo para a prorrogação com um gol de Javi Puado (53).

No tempo extra, Sergi Dauder fez o segundo para o Espanyol (97) e logo depois o Celta ficou com um jogador a menos devido à expulsão do goleiro argentino Agustín Marchesín, que recebeu um segundo cartão amarelo (111).

Com um jogador a mais, o Espanyol fechou o placar com um gol de Nico Melamed a dois minutos do fim (118).

Mas o Celta não foi o único time da primeira divisão a ser eliminado. Rayo Vallecano, Getafe e Elche deram adeus às vagas nas oitavas de final ao perder para Sporting Gijón (2-0), Levante (3-2) e Ceuta (1-0).

A Copa do Rei continua nesta quarta-feira com o jogo do Barcelona contra o Intercity, equipe da terceira divisão de Alicante, como o duelo de maior destaque (17h00).

--- Resultados dos 16-avos de final da Copa do Rei:

Terça-feira, 3 de janeiro de 2023 (horário de Brasília)

CF La Nucía - (+) Valencia 0 - 3

Cartagena - (+) Villarreal 1 - 5

(+) Espanyol Barcelona - Celta Vigo 3 - 1

Cacereño - (+) Real Madrid 0 - 1

(+) AD Ceuta - Elche 1 - 0

(+) Levante - Getafe 3 - 2

(+) Sporting Gijón - Rayo Vallecano 2 - 0

Quarta-feira, 4 de janeiro

(15h00) UD Logroñés - Real Sociedad

Pontevedra - Mallorca

Linares - Sevilla FC

(16h00) Real Oviedo - Atlético Madrid

(17h00) CF Intercity - FC Barcelona

Alavés - Valladolid

Quinta-feira, 5 de janeiro

(12h00) CD Ibiza Islas Pitiusas - Betis

(14h00) Tarragona - Osasuna

(16h00) CD Eldense - Athletic Bilbao

(+): equipes classificadas para as oitavas de final.

