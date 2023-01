Francisco exalta Bento 16: "Um presente à Igreja e ao mundo"

Na sua primeira fala pública após a morte do antecessor, sumo pontífice diz que papa emérito era um homem gentil e que sente gratidão por tudo o que ele realizou.No seu primeiro comentário público desde a morte de seu antecessor, neste sábado (31/12), o papa Francisco expressou "gratidão" ao pontífice emérito Bento 16, chamando-o de um homem gentil e dizendo que ele foi um presente para a Igreja e o mundo. "Falando em bondade, neste momento, o pensamento vai espontaneamente para o querido papa emérito Bento 16, que nos deixou esta manhã. Com emoção, recordamos sua personalidade tão nobre, tão gentil", disse Francisco em sua homilia da véspera de Ano Novo, que já estava previamente planejada na Basílica de São Pedro. E acrescentou: "Sentimos uma grande gratidão em nossos corações, gratidão a Deus por tê-lo dado à Igreja e ao mundo, e gratidão a ele por todo o bem que realizou e, acima de tudo, por seu testemunho de fé e oração, sobretudo nestes últimos anos de vida recolhida". Francisco afirmou que "só Deus conhece o valor e a força de sua intercessão, de seus sacrifícios oferecidos pelo bem da Igreja". Funeral na próxima quinta O papa emérito Bento 16 morreu, aos 95 anos, no monastério do Vaticano em que vivia desde sua renúncia, após passar por uma piora repentina de saúde nos últimos dias. O funeral de Bento 16 será realizado na próxima quinta-feira, com missa presidida pelo papa Francisco na praça de São Pedro. Será a primeira vez na história da Igreja Católica que um papa reinante presidirá o funeral de seu antecessor. A partir de segunda, começará o velório do pontífice emérito na Basílica de São Pedro, onde seu corpo permanecerá para uma última despedida dos fiéis até o dia 4 de janeiro. Segundo um porta-voz da Santa Sé, Bento 16 deixou como último desejo que seu funeral seja "o mais simples possível. Solene, mas sóbrio". Homenagens de líderes mundiais A morte de Bento 16 repercutiu entre líderes globais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, lembrou o "sinal forte" enquanto "servo de Deus e da sua Igreja" quando ele renunciou ao pontificado. Ela enviou ainda condolências a todos os católicos. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestou a sua tristeza pela morte do religioso. "Tivemos oportunidade de conversar durante a sua visita ao Brasil e também no Vaticano", onde Lula esteve em 2008, salientando também o "compromisso com a fé e os ensinamentos cristão" do papa emérito. "Desejo conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre", acrescentou. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, elogiou o compromisso de Bento 16 com "a não-violência e paz" e ofereceu suas condolências aos católicos ao redor do mundo que foram inspirados "por sua vida de oração". md (AFP, EFE)