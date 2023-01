Economia de Singapura cresce mais que previsto em 2022

A economia de Singapura cresceu mais do que o esperado no ano passado, mas muito menos do que em 2021 - conforme dados oficiais divulgados nesta terça-feira (3).

A expansão de 3,8% em 2022 foi bem-vinda, mas esteve marcada por uma contração de 3% no setor manufatureiro nos últimos três meses do ano, segundo dados preliminares do Ministério do Comércio.

Da mesma forma, o crescimento no quarto trimestre foi de 2,2%, abaixo dos 4,2% entre julho e setembro.

O crescimento em 2022 superou a previsão de 3,5% do governo, mas foi metade da expansão de 7,6% em 2021.

A economia da Cidade-Estado é considerada um termômetro do entorno mundial por sua dependência do comércio com o restante do mundo.

"Embora tenha superado ligeiramente as expectativas, o que sugere certa resiliência momentânea, a tendência geral continua de baixa", afirmou o analista de mercado Yeap Jun Rong, da empresa de trading on-line IG, em uma nota.

Em sua mensagem de Ano Novo, o primeiro-ministro Lee Hsien Loong alertou que o crescimento de 2023 deve se desacelerar entre 0,5% e 2,5%. Ele atribuiu a queda a um ambiente internacional complexo, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, as tensões entre Estados Unidos e China e a recuperação da China, após as restrições pela covid-19.

