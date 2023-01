Croácia adota o euro como moeda

País é o 20° dos 27 que fazem parte do bloco europeu a entrar na zona do euro. Croácia também passa a integrar o espaço Schengen de livre circulação.Dez anos após ingressar na União Europeia (UE), a Croácia adotou neste domingo (01/01) o euro como moeda oficial e também passou a integrar o espaço Schengen de livre circulação, que é composto por países do bloco europeu, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Com a adoção do euro, a Croácia abandonou assim a sua moeda nacional, a kuna, e passa a ser o 20° país dos 27 que fazem parte da UE a partilhar a moeda única. Haverá um período de transição para os croatas se adaptarem à mudança. Segundo o Banco Central Europeu (BCE), até final de 2023, todos os bens e serviços têm de ser indicados em kunas e em euros. Já durante as duas semanas após a introdução do euro, tanto kunas como euros devem ser aceitos como meio de pagamento. A taxa de conversão foi fixada em 7,5345 kunas por cada euro. A adesão ao euro implica que o Estado-membro da União Europeia cumpra compromissos econômicos e financeiros, visando a inflação baixa e finanças públicas sólidas. A Croácia tem 4 milhões de habitantes e um importante setor turístico. Em 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país ficou 30% abaixo da média da UE. Apesar dos benefícios que economistas preveem com a adesão ao euro, os croatas temem que a nova moeda aumente ainda mais o preço dos produtos e serviços. Devido à crise energética causada pela guerra da Ucrânia, em novembro, a taxa de inflação da Croácia foi de 13,5% – superior à média de 10% da zona do euro. Espaço Schengen Em 1991, a Croácia conquistou a independência da Iugoslávia e enfrentou uma guerra até 1995, que deixou mais de 20 mil mortos. Em 2013, a Croácia passou a fazer parte da União Europeia. Além da adoção do euro, a Croácia passa a partir deste domingo a integrar o espaço Schengen, que permite a 420 milhões de pessoas viajarem livremente entre os países membros do bloco sem passar por controles fronteiriços. A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, celebrou a entrada da Croácia na zona euro com o primeiro-ministro do país, Andrej Plenkovic, na capital croata. Os dois tomaram um café na praça central Ban Jelacic, em Zagreb, que o anfitrião pagou em euros. "Hoje é um dia de alegria e orgulho", não apenas para o povo croata, mas "também para todos os cidadãos da Europa", disse von der Leyen ao felicitar a dupla adesão da Croácia. Plenkovic falou em um dia histórico para a Croácia. "Somos o primeiro país a aderir ao Schengen e à zona euro no mesmo dia. Os automóveis passam hoje na fronteira sem formalidades ou controle, e com a adoção do euro os nossos cidadãos e a economia estão bem protegidos contra a crise", escreveu em seu perfil no Twitter. cn (AFP, Efe, Lusa)