Com sonhos 'galácticos', Al-Nassr se prepara para apresentar Cristiano Ronaldo

O clube saudita Al-Nassr apresenta nesta terça-feira aos seus torcedores a contratação mais importante de sua história, o superastro - embora em declínio - Cristiano Ronaldo, uma primeira iniciativa nos sonhos 'galácticos' de seus riquíssimos e ambiciosos proprietários.

O atacante de 37 anos, que chegou na segunda-feira a Riad, será oficialmente apresentado nesta terça no estádio Mrsool Park, com capacidade para 25 mil pessoas.

Prova do apelo em torno do astro português é que o clube recebeu cerca de 130 mil solicitações de torcedores por ingressos em um dos setores colocados à venda por pouco menos de US$ 4, com arrecadação destinada a obras de caridade.

A Arábia Saudita, país de 35 milhões de habitantes, está tomada pela "Ronaldomania" desde o anúncio da contratação do atacante por um salário estimado em 200 milhões de euros até junho de 2025.

As principais rodovias da capital foram cobertas por cartazes com a frase "Hala (bem-vindo) Ronaldo"; os torcedores fazem fila nas ruas para comprar camisas do Al-Nassr com o nome do astro português e seu emblemático número 7; a conta no Instagram do clube saudita ganhou milhões de seguidores em poucas horas.

"A Ásia nunca viu algo assim', relata o jornal Gulf News, com base em Dubai.

"Onde quer que ele vá, vai chamar a atenção e, mesmo que só 10% de seus seguidores se interesse pelo seu novo clube, a liga saudita se tornará uma das mais acompanhadas do mundo".

Com esta grande jogada no mercado, o Al-Nassr quer se expandir internacionalmente e conquistar a Liga dos Campeões da Ásia, da qual seu rival Al-Hilal é o último campeão e o clube com mais conquistas.

Cristiano Ronaldo, com suas cinco Bolas de Ouro e cinco títulos da Liga dos Campeões da Europa, torneio do qual é o maior artilheiro da história (140 gols), é o primeiro passo deste projeto.

Seu ex-companheiro de Real Madrid Luka Modric também está na mira do Al-Nassr, assim como o meia francês do Chelsea N'Golo Kante, segundo um dirigente do clube saudita, que pediu anonimato.

"Vamos festejar Ronaldo (terça-feira) e continuar trabalhando para contar com outras contratações de alto nível", disse, afirmando que o Al-Nassr deseja trazer "novos galácticos', uma referência ao Real Madrid dos anos 2000 e suas estrelas (Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham).

Cristiano desembarcou em Riad pouca semanas depois da eliminação de Portugal da Copa do Mundo do Catar, o primeiro país do Oriente Médio a receber o torneio.

A Arábia Saudita sonha em seguir os passos do vizinho rico com uma possível candidatura para sediar a edição de 2030 com Egito e Grécia.

A chegada do português coloca os holofotes sobre o país, já presente nos calendários dos esportes de alto nível com a Fórmula 1, o boxe e o golfe, além de um consórcio saudita que comprou o clube inglês Newcastle.

Alguns denunciam uma estratégia de "sportswashing", uma tentativa do regime conservador do príncipe Mohammed Bin Salman de usar o esporte para deixar as críticas em relação aos direitos humanos em segundo plano.

Mais do que um desafio esportivo, a mudança para Riad parece um exílio de ouro para Cristiano Ronaldo, como fizeram Pep Guardiola (Al-Ahli) e Xavi Hernández (Al-Sadd) antes dele no Catar.

No Al-Nassr, ele será dirigido pelo francês Rudi Garcia e terá a companhia dos jogadores brasileiros Anderson Talisca e Luiz Gustavo, além do goleiro colombiano David Ospina e do atacante camaronês Vincent Aboubakar.

