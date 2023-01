Celebração de Ano Novo termina em tragédia em Uganda

Tumulto em shopping deixa ao menos nove mortos em Kampala. Vítimas têm entre dez e 20 anos. Maioria morreu sufocada.Um tumulto numa celebração de Ano Novo deixou ao menos nove mortos neste domingo (01) num shopping center na capital de Uganda, Kampala. Segundo a polícia, as vítimas têm entre dez e 20 anos. O tumulto começou após uma multidão correr para ver os fogos de artifício. Um DJ que tocava no local teria incentivado os presentes a saírem para ver a queima de fogos. As pessoas ficaram presas num corredor do Freedom City. Cinco morreram sufocadas dentro do shopping e outros quatro a caminho do hospital. O porta-voz da polícia, Luque Owoyesigyire, afirmou que atos "imprudentes e negligência" causaram a tragédia. A polícia informou ainda que há vários feridos e que está investigando o caso. Uma testemunha disse que o tumulto começou quando os presentes correram para ver os fogos e ficaram encurraladas numa escada. Algumas pessoas chegaram a cair e foram pisoteadas. As celebrações de Ano Novo em Uganda, país africano na região dos Grandes Lagos, foram as primeiras em três anos, depois das restrições aplicadas devido à pandemia da covid-19 e a problemas de segurança. cn (AFP, Lusa, Efe)