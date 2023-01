Áustria monitorará águas residuais de aviões da China

O governo austríaco anunciou, nesta terça-feira (3), que vai realizar controles das águas residuais dos aviões que chegam da China, que enfrenta uma onda de casos de covid-19.

"A Áustria começará no início da próxima semana a examinar amostras das águas residuais de aviões provenientes da China", disse o Ministério da Saúde do país em um comunicado.

Pequim decidiu no início de dezembro encerrar sua rígida política de "covid zero", o que favoreceu um aumento explosivo de casos do novo coronavírus.

As autoridades europeias temem que isso favoreça o aparecimento de novas variantes da covid-19, contra as quais as vacinas atualmente disponíveis seriam menos eficazes.

Além dos aviões, o governo austríaco também controlará as águas residuais da pequena cidade turística de Hallstatt, um dos destinos preferidos dos turistas chineses neste país europeu.

Desde o início do ano passado, já eram realizadas verificações das águas residuais em Viena e Salzburgo.

Diante do agravamento da situação sanitária na China, uma dezena de países, entre eles França, Espanha e Estados Unidos, impuseram a realização de teste de covid aos passageiros do gigante asiático.

Uma "maioria esmagadora" de países da União Europeia se manifestou nesta terça a favor de testar sistematicamente esses viajantes.

