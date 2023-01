As novas caras do Congresso dos Estados Unidos

Uma latina apoiadora do ex-presidente republicano Donald Trump e um ativista de 25 anos são alguns dos novos rostos do Congresso dos Estados Unidos que prestarão juramento nesta terça-feira (3).

De la Cruz encarna a nova face desenvolta do Partido Republicano no Texas. Foi eleita como congressista após uma campanha na qual prometeu terminar o muro de Trump na fronteira com o México para frear a chegada de migrantes, em sua maioria latino-americanos.

"É importante ter pessoas que vivam na fronteira, que entendam a fronteira e que a representem", afirmou a mulher de 48 anos.

Ele tem 25 anos e será o primeiro eleito para a Câmara dos Representantes da "geração Z", cujos interesses se propõe a defender.

Maxwell Frost aposta na justiça social e na luta contra a mudança climática e tem a intenção de utilizar seu mandato para combater a violência armada.

O jovem democrata entrou para a política aos 15 anos, horrorizado como muitos de seus compatriotas com um tiroteio na escola primária Sandy Hook em Connecticut em 2012.

Em entrevista à AFP em outubro disse que está chateado com alguns clichês sobre sua geração, considerada muito impaciente.

Este homem, que mede mais de dois metros, luta pela legalização da maconha e o desenvolvimento dos sindicatos.

John Fetterman, de 53 anos, venceu uma das disputas mais acirradas das eleições de meio de mandato em novembro e conquistou um assento como senador pela Pensilvânia.

Foi decisivo para que os democratas mantivessem o controle da Câmara Alta e portanto para o resto do mandato do presidente Joe Biden.

É um dos poucos defensores de Donald Trump que se elegeu em novembro e conquistou uma cadeira no Senado por Ohio.

Recém-chegado à política, J.D. Vance, de 38 anos, ficou conhecido ao publicar "Hillbilly Elegy" em 2016, um relato bem-sucedido de sua infância humilde e caótica em uma cidade habitada pela classe trabalhadora neste estado.

Mais tarde se tornou investidor financeiro na Califórnia. Ele entrou para a política no ano passado e venceu as primárias de seus partido com a ajuda do ex-presidente republicano.

