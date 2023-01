Arsenal e Newcastle empatam (0-0); United mantém boa fase e vence Bournemouth

Arsenal (1º) e Newcastle (3º) empataram sem gols nesta terça-feira em jogo da 19ª rodada da Premier League, em que o Manchester United derrotou o Bournemouth por 3 a 0 (15º) e se igualou em pontos ao Newcastle na classificação.

No duelo mais interessante da rodada, em que o líder Arsenal enfrentou o terceiro colocado Newcastle no Emirates Stadium, os dois times arriscaram pouco e acabaram dividindo os pontos.

Apesar de somar um ponto, o Arsenal pode ter alguma frustração por não ter conseguido abrir 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester City, que visita o Chelsea (10º) na quinta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Não só os Gunners não conseguiram aumentar a distância, como em caso de vitória, o City ficará cinco pontos atrás do rival, acirrando a luta pelo título.

É a primeira vez nos últimos seis jogos e a segunda nos últimos onze que a equipe comandada por Mikel Arteta não soma três pontos.

O Arsenal ditou o ritmo do jogo, mas encontrou um Newcastle muito bem organizado, que não lhe deu espaços e diante da falta de velocidade no passe do time local, os 'Gunners' não tiveram muitas chances de marcar.

"Vimos um grande trabalho de equipe e um grande esforço coletivo, contra um Arsenal que foi muito bom e que nos meteu em apuros, por isso sabíamos que tínhamos de ser como uma rocha", comemorou o treinador do Newcastle, Eddy Howe.

A chance mais clara foi um chute com efeito do brasileiro Gabriel Martinelli que o goleiro do Newcastle, Nick Pope, defendeu com uma certa dificuldade (63).

A partida terminou em polêmica. Os jogadores do Arsenal pediram um pênalti nos acréscimos (90 + 6) devido a toques de mão claros de Jacob Murphy, que o árbitro Andrew Madley não considerou puníveis.

Arteta reivindicou duas penalidades máximas. "Estou muito orgulhoso da forma como os meus jogadores atuaram, como dominaram o jogo. Tivemos várias chances... e houve dois pênaltis escandalosos", reclamou.

Apesar do ponto somado, o Newcastle viu o Manchester United empatar em 35 pontos depois que os 'Red Devils' derrotaram o Bournemoth por 3 a 0, com gols do brasileiro Casemiro (23), Luke Shaw (49) e Marcus Rashford (86).

Com esta vitória, o United, que fecha a Liga dos Campeões, tem uma vantagem de 5 pontos sobre o Tottenham (5º) na luta para disputar a principal competição europeia de clubes na próxima temporada.

Em mais um jogo desta terça-feira, o Everton foi goleado em casa por 4 a 1 pelo Brighton (8º) e continua a se afundando na classificação: é 16º com apenas 15 pontos, só um ponto um acima da zona de rebaixamento.

Por fim, o Fulham se mantém na luta pelas vagas europeias (7º) depois de vencer o Leicester (13º) por 1 a 0.

--- Jogos da 19ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Segunda-feira:

Brentford - Liverpool 3 - 1

- Terça-feira:

Leicester - Fulham 0 - 1

Everton - Brighton 1 - 4

Arsenal - Newcastle 0 - 0

Manchester United - AFC Bournemouth 3 - 0

- Quarta-feira:

(16h30) Southampton - Nottingham

(16h45) Leeds - West Ham

(17h00) Crystal Palace - Tottenham

Aston Villa - Wolverhampton

- Quinta-feira:

(17h00) Chelsea - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 44 17 14 2 1 40 14 26

2. Manchester City 36 16 11 3 2 44 16 28

3. Newcastle 35 18 9 8 1 32 11 21

4. Manchester United 35 17 11 2 4 27 20 7

5. Tottenham 30 17 9 3 5 33 25 8

6. Liverpool 28 17 8 4 5 34 22 12

7. Fulham 28 18 8 4 6 30 27 3

8. Brighton 27 17 8 3 6 32 25 7

9. Brentford 26 18 6 8 4 30 28 2

10. Chelsea 25 16 7 4 5 20 18 2

11. Crystal Palace 22 16 6 4 6 17 21 -4

12. Aston Villa 21 17 6 3 8 19 25 -6

13. Leicester 17 18 5 2 11 26 31 -5

14. Leeds 16 16 4 4 8 23 29 -6

15. AFC Bournemouth 16 18 4 4 10 18 39 -21

16. Everton 15 18 3 6 9 14 24 -10

17. West Ham 14 17 4 2 11 13 22 -9

18. Nottingham 14 17 3 5 9 12 34 -22

19. Wolverhampton 13 17 3 4 10 10 26 -16

20. Southampton 12 17 3 3 11 15 32 -17

./bds/mcd/aam

Tags