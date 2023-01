Zagueiro croata Dejan Lovren retorna ao Lyon depois de 10 anos

O zagueiro croata Dejan Lovren, que estava no Zenit São Petersburgo, assinou um contrato de dois anos e meio com o Lyon, anunciou nesta segunda-feira o clube francês, que o jogador defendeu entre 2010 e 2013.

"Estou muito feliz de voltar ao Lyon, o clube que me abriu as portas do futebol internacional. Saí do Lyon em 2013 com frustração, já que tinha a sensação de não ter mostrado tudo o que tenho. Quero provar para todo mundo o jogador que sou realmente", declarou Lovren no site do clube francês.

Depois de sua primeira passagem pela equipe, defendeu o Southampton da Inglaterra por uma temporada, antes de se transferir em 2014 para o Liverpool, onde conquistou a Liga dos Campeões da Europa de 2019 e o Campeonato Inglês em 2020.

Há dois anos e meio no Zenit, venceu duas vezes o Campeonato Russo e a Supercopa da Rússia.

Aos 33 anos, Lovren tem 78 jogos pela seleção da Croácia, pela qual vice-campeão do mundo em 2018 e terceiro em 2022.

