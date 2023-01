Sevilla devolve Kasper Dolbert ao Nice, que o empresta ao Hoffenheim

O Sevilla decidiu nesta segunda-feira encerrar o acordo de empréstimo do atacante dinamarquês Kasper Dolberg com o Nice, que imediatamente o emprestou ao Hoffenheim da Alemanha.

Apesar de sua qualidade, Dolberg, que disputou a Copa do Mundo de 2022 pela Dinamarca, não conseguiu impor seu jogo no futebol espanhol, participando só de oito partidas do Sevilla, onde chegou no início da temporada europeia.

O jogador de 25 anos, que tem contrato com o Nice até junho de 2024, tentará no Hoffenheim relançar sua carreira, que parecia promissora quando despontou no Ajax em 2018, mas que se estagnou nas últimas temporadas.

Ao mesmo tempo, o Nice também anunciou a renovação do jovem atacante de 18 anos Badredine Bouanani até junho de 2027.

