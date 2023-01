Real Madrid e Barcelona entram em ação na Copa do Rei contra times modestos

Os dois gigantes do futebol espanhol, Real Madrid e Barcelona, entrarão em campo nesta semana, de terça a quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei contra times da quarta divisão (2ª RFEF), Cacereño e Intercity, respectivamente.

Empatados em 38 pontos na liderança da LaLiga após a disputa da 15ª rodada do último fim de semana, a primeira depois da Copa do Mundi, o Real Madrid viaja até perto da fronteira com Portugal para enfrentar o Cacereño, depois de ter estreado após a Copa do Mundo com uma vitória fora de casa contra o Valladolid (2-0).

O autor dos dois gols no Estádio Zorrilla, o vencedor da Bola de Ouro Karim Benzema, não jogará a partida porque seu treinador Carlo Ancelotti preferiu poupá-lo e colocar em campo jogadores menos utilizados, incluindo o belga Eden Hazard, que deve contar em Extremadura com os minutos de jogo que não teve na liga ou na Liga dos Campeões.

Outros mais regulares como David Alaba, Toni Kroos, Vinicius Jr e Ferland Mendy tampouco jogarão contra o Cacereño.

Na quarta-feira haverá o duelo do Barcelona contra o Intercity, equipe da terceira divisão (1ª RFEF) da província de Alicante (leste).

A equipe de Xavi perdeu dois pontos no jogo da LaLiga disputado em casa contra o Espanyol no clássico catalão, o que permitiu ao Real Madrid se igualar ao seu grande rival na classificação.

Assim como Ancelotti, Xavi Hernández fará rodízios levando em conta o calendário exigente dos catalães neste início de ano, com a visita ao Atlético de Madrid no próximo fim de semana e a disputa da Supercopa na Arábia Saudita na próxima semana.

Precisamente os quatro participantes na Supercopa iniciam o seu percurso na Copa do Rei nesta rodada, tendo ficado isentos nas anteriores.

O Valencia vai tentar uma vaga nas oitavas de final em um clássico regional contra o La Nucía, outro time de Alicante da 1ª RFEF, enquanto o Betis viajará para as Ilhas Baleares para jogar na quinta-feira contra o CD Ibiza, o outro 'sobrevivente', junto com o Cacereño, da 2ª RFEF.

No restante dos confrontos, se destaca o duelo entre Espanyol e Celta, o único entre duas equipes da primeira divisão do futebol espanhol, enquanto o Atlético de Madrid viajará até Oviedo, o Villarreal jogará contra o Cartagena, a Real Sociedad enfrenta o Logroñés, o Sevilla joga fora de casa contra o Linares e o Athletic Bilbao jogará a última partida contra o Eldense.

--- Programação dos 16-avos de final da Copa do Rei:

Terça-feira, 3 de janeiro de 2023 (horário de Brasília)

(15h00) CF La Nucía - Valencia

Cartagena - Villarreal

Espanyol Barcelona - Celta Vigo

(17h00) Cacereño - Real Madrid

AD Ceuta - Elche

Levante - Getafe

Sporting Gijón - Rayo Vallecano

Quarta-feira 4 de janeiro

(15h00) UD Logroñés - Real Sociedad

Pontevedra - Mallorca

Linares - Sevilla FC

(16h00) Real Oviedo - Atlético Madrid

(17h00) CF Intercity - FC Barcelona

Alavés - Valladolid

Quinta-feira 5 de janeiro

(12h00) CD Ibiza Islas Pitiusas - Betis

(14h00) Tarragona - Osasuna

(16h00) CD Eldense - Athletic Bilbao

