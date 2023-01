PRINCIPAIS NOTÍCIAS

VATICANO PAPA: Milhares de fiéis vão à Basílica de São Pedro se despedir de Bento XVI

UCRÂNIA RÚSSIA: Kiev sofre novo ataque aéreo após bombardeios no Ano Novo

BRASIL PELÉ: Torcedores e fãs dão seu último adeus ao rei Pelé

=== VATICANO PAPA ===

CIDADE DO VATICANO:

Milhares de fiéis madrugaram, nesta segunda-feira (2), para dar seu último adeus ao papa emérito, Bento XVI, na capela funerária instalada na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

(religião Vaticano falecimento papa sociedade, Prev, 800 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

CIDADE DO VATICANO:

Ausência de cruz pastoral e sapato preto indicam que Bento XVI não reinava

Com a abertura, nesta segunda-feira (2), do velório de Bento XVI, que faleceu no sábado (31), aos 95 anos, centenas de fiéis poderão velar durante três dias na Basílica de São Pedro o papa emérito, cujas vestes indicam que não estava reinando.

(religião Vaticano falecimento papa sociedade, Quadro, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== UCRÂNIA RÚSSIA ===

KIEV:

Moscou e Kiev reconhecem morte de dezenas de soldados russos em bombardeio

Rússia e Ucrânia reconheceram, nesta segunda-feira (2), que pelo menos 63 russos morreram em um bombardeio ucraniano contra uma localidade controlada por Moscou no leste da Ucrânia, após um fim de semana violento para ambos os lados no conflito.

(conflito Rússia Ucrânia drones guerra violência energia, Prev, 700 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

=== PELÉ BRASIL ===

SÃO PAULO:

Torcedores e fãs começam, nesta segunda-feira (2), a se despedir de seu maior ídolo do futebol, Pelé, morto na quinta-feira, aos 82 anos, em um velório público de 24 horas na Vila Belmiro, estádio do Santos, clube onde o rei forjou boa parte de sua lendária carreira.

(Fbl BRA Pelé sociedade morte, Prev, 790 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS VÍDEO

SANTOS:

Brasileiros viajam a Santos para homenagear Pelé, a "lenda dos mil gols"

Pedro e sua esposa Clady viajaram do Paraná. Carlos e seu filho Bernardo partiram do Rio de Janeiro. E Fernandes saiu de São Paulo. Todos quiseram prestar homenagem a Pelé, velado nesta segunda-feira na Vila Belmiro, em Santos.

(Fbl BRA Pelé sociedade morte, Reportagem, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS VÍDEO

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Maduro: Venezuela está 'totalmente preparada' para retomar relações com EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse estar preparado para normalizar as relações com os Estados Unidos, em meio à crise energética derivada da invasão russa da Ucrânia, em uma entrevista transmitida pela televisão no domingo (1º).

(EUA UE Venezuela diplomacia política economia, Prev, 400 palavras, já transmitida)

SANTIAGO:

Comuna mais pobre de Santiago vira modelo de reciclagem no Chile

Todas as manhãs, caminhões passam pela comuna de La Pintana, em Santiago, e recolhem cascas de batata, abacate e laranja, que os moradores classificam, embalam e penduram em suas portas, árvores ou colocam em frascos para reciclagem. A localidade se tornou um modelo no país que gera a maior quantidade de lixo na América do Sul e recicla apenas 0,8%.

(MeioAmbiente Chile reciclagem lixo sociedade, Reportagem, 465 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Aeroporto de Damasco retoma tráfego após ataque israelense com quatro mortos

O aeroporto internacional de Damasco retomou suas operações, depois de ficar temporariamente fora de serviço nesta segunda-feira (2), devido a ataques israelenses que deixaram quatro mortos, incluindo dois soldados sírios - informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

(conflito Síria aviação Israel, Prev, 530 palavras, já transmitida)

PARIS:

O estranho silêncio da Al-Qaeda sobre o sucessor de seu líder Zawahiri

Desde que os Estados Unidos anunciaram a morte, em julho de 2022, de Ayman al-Zawahiri, sucessor de Osama bin Laden, o grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda evita comentar a veracidade de sua morte.

Por Didier LAURAS

(Afeganistão EUA jihadistas conflito atentados, Análise, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

-- EUROPA

BRUXELAS:

Parlamento Europeu inicia processo para suspender imunidade de 2 deputados em caso de corrupção

O Parlamento Europeu anunciou, nesta segunda-feira (2), que iniciou o processo de suspensão da imunidade de dois eurodeputados, a pedido das autoridades judiciárias da Bélgica, no marco de uma trama de corrupção que envolveria o Catar.

(UE Parlamento gás Rússia energia conflito Ucrânia economia política, Ângulo, 550 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TAIPEI:

China duplicou em 2022 suas incursões na zona de defesa aérea de Taiwan

As incursões de aeronaves militares chinesas na zona de defesa aérea de Taiwan quase dobraram em 2022, com expressivo aumento do uso de bombardeiros e caças.

(China Taiwan política força aérea diplomacia conflito, Ângulo, 750 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

PEQUIM:

Países que impuseram restrições anticovid a passageiros procedentes da China

Vários países decidiram impor novas restrições anticovid para os viajantes procedentes da China, um país castigado pelo aumento dos casos desde que decidiu flexibilizar sua rígida política sanitária.

(China vírus saúde pandemia epidemia turismo viagens, Quadro, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

SEUL:

Coreia do Sul e EUA discutem exercícios nucleares conjuntos

Seul e Washington discutem a realização de exercícios conjuntos com equipamento nuclear americano, em resposta às crescentes ameaças da Coreia do Norte - informou o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol.

(EUA diplomacia CoreiaSul CoreiaNorte armas exercícios, Prev, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Gás é mais barato na Europa que antes da guerra da Ucrânia mas pode subir em 2023

O preço no atacado do gás natural na Europa está quase cinco vezes mais barato do que em agosto e, nesta segunda-feira (2), caiu para seu nível mais baixo desde a invasão russa da Ucrânia, graças a um inverno suave na região. Mas os analistas advertem que o mercado será imprevisível nos próximos meses.

(conflito Rússia meteorologia mercado indústria gás eletricidade energia Ucrânia, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

SANTIAGO:

PARIS:

Gastronomia francesa ensaia abstinência do álcool

Seguindo a tendência dos países anglo-saxões e nórdicos, a gastronomia francesa é posta à prova com a abstinência de álcool, uma moda que surgiu inicialmente após as festas de Natal, mas que vem ganhando espaço.

(França gastronomia sociedade álcool, 500 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

