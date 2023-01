Liverpool volta a decepcionar e perde em sua visita ao Brentford (3-1)

O Liverpool (6º) decepcionou e voltou a perder, desta vez por 3 a 1 em sua visita ao Brentford (7º), nesta segunda-feira no primeiro jogo da 19ª rodada da Premier League, e enfrenta cada vez mais dificuldades para se classificar à próxima Liga dos Campeões.

Depois de uma série de quatro vitórias consecutivas, os 'Reds' voltaram a pagar caro pela fragilidade defensiva e no intervalo já perdia por dois gols de diferença para o Brentford, que saiu na frente com um gol contra do francês Ibrahima Konaté (19) e outro do compatriota Yoane Wissa (42).

A equipe comandada por Jürgen Klopp entrou em jogo ao diminuir a diferença no início da segunda etapa com um gol de Alex Oxlade-Chamberlain (50), mas o camaronês Bryan Mbeumo (84) dominou o jogo na reta final.

Com este resultado, o Liverpool segue na sexta colocação, com 28 pontos, quatro atrás do Manchester United, que fecha a zona da Liga dos Campeões antes de receber o Bournemouth (15º), nesta terça-feira.

O Brentford está logo abaixo, com 26 pontos.

--- Jogos da 19ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Segunda-feira:

Brentford - Liverpool 3 - 1

- Terça-feira:

(16h45) Leicester - Fulham

Everton - Brighton

Arsenal - Newcastle

(17h00) Manchester United - AFC Bournemouth

- Quarta-feira:

(16h30) Southampton - Nottingham

(16h45) Leeds - West Ham

(17h00) Crystal Palace - Tottenham

Aston Villa - Wolverhampton

- Quinta-feira:

(17h00) Chelsea - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 43 16 14 1 1 40 14 26

2. Manchester City 36 16 11 3 2 44 16 28

3. Newcastle 34 17 9 7 1 32 11 21

4. Manchester United 32 16 10 2 4 24 20 4

5. Tottenham 30 17 9 3 5 33 25 8

6. Liverpool 28 17 8 4 5 34 22 12

7. Brentford 26 18 6 8 4 30 28 2

8. Fulham 25 17 7 4 6 29 27 2

9. Chelsea 25 16 7 4 5 20 18 2

10. Brighton 24 16 7 3 6 28 24 4

11. Crystal Palace 22 16 6 4 6 17 21 -4

12. Aston Villa 21 17 6 3 8 19 25 -6

13. Leicester 17 17 5 2 10 26 30 -4

14. Leeds 16 16 4 4 8 23 29 -6

15. AFC Bournemouth 16 17 4 4 9 18 36 -18

16. Everton 15 17 3 6 8 13 20 -7

17. West Ham 14 17 4 2 11 13 22 -9

18. Nottingham 14 17 3 5 9 12 34 -22

19. Wolverhampton 13 17 3 4 10 10 26 -16

20. Southampton 12 17 3 3 11 15 32 -17

