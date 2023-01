Irã libera jogadores de futebol detidos em festa mista (imprensa)

Autoridades iranianas liberaram quatro jogadores de futebol detidos por participarem de uma festa mista no leste da capital Teerã - informou a imprensa local.

"Todos os jogadores presentes na festa de aniversário na cidade de Damavand foram liberados", declarou no domingo o Clube de Jovens Jornalistas, uma agência de notícias vinculada à televisão estatal, citando uma fonte que pediu para não ser identificada.

Dois dos jogadores fazem parte do Esteghlal FC, um dos principais clubes iranianos, indicou a agência de notícias Fars.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No domingo, a imprensa local noticiou a detenção dos atletas que "não estavam em um estado normal depois de terem consumido álcool" durante uma "festa mista".

O consumo e a venda de bebida alcoólica são proibidos por lei no Irã. Também não é permitido dançar com pessoas do sexo oposto.

O Irã é cenário de uma onda de manifestações após a morte em 16 de setembro de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos detida pela polícia da moralidade por supostamente violar o rígido código de vestimenta da República Islâmica.

Desde o início do movimento de protesto, vários jogadores e ex-jogadores iranianos foram detidos por apoiar as manifestações.

pdm/sk/all/sag/eg/jc/mr

Tags