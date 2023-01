Honduras registra em 2022 menor taxa de homicídios em 16 anos

Honduras fechou o ano de 2022 com uma taxa de homicídios de 35,79 a cada 100.000 habitantes, a mais baixa em 16 anos em um dos países mais violentos do mundo - informou a Secretaria de Segurança no domingo (1º).

O relatório de segurança do primeiro ano do governo da presidente Xiomara Castro destaca a extradição para os Estados Unidos, em 21 de abril, do ex-presidente Juan Orlando Hernández, acusado de tráfico de drogas.

"Desde 2006, o país não registrava um número tão baixo no crime de homicídio", afirma um comunicado da entidade estadual.

Segundo as estatísticas, foram capturados 1.371 integrantes de "maras" e "pandillas", como são chamadas as gangues no país, e desarticuladas 307 quadrilhas criminosas dedicadas à venda de drogas, extorsão e outros crimes.

