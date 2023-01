Guerra: 63 soldados russos morrem em ataque no leste da Ucrânia (Exército)

Pelo menos 63 militares russos foram mortos em um ataque das tropas ucranianas na cidade de Makiivka, no leste da Ucrânia - anunciou o Ministério da Defesa da Rússia nesta segunda-feira (2), sem especificar a data em que isso ocorreu.

De acordo com um porta-voz do Ministério russo, "quatro mísseis incendiários" atingiram um centro de mobilização temporária do Exército russo em Makiivka, uma localidade ocupada pelos russos na região leste de Donetsk.

Sem assumir a responsabilidade pelo ataque, os militares ucranianos anunciaram que quase 400 soldados russos foram mortos em Makiivka.

