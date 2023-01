Exportações de gás russo fora do ex-bloco soviético caíram 45,5% em 2022

As exportações de gás da Rússia para países fora do antigo bloco soviético caíram 45,5% em 2022 - de acordo com informação da gigante Gazprom divulgada nesta segunda-feira (2), após um ano marcado pela forte queda no fornecimento de hidrocarbonetos russos à Europa, pela guerra na Ucrânia.

Em um comunicado, o presidente da Gazprom, Alexei Miller, afirmou que as exportações para fora desses países foram de 100,9 bilhões de metros cúbicos, ante 185,1 bilhões em 2021.

