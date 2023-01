Espanha viveu em 2022 ano mais quente em mais de um século

A Espanha viveu em 2022 o ano mais quente desde 1916, ano a partir do qual há dados disponíveis - informou a Agência Meteorológica do Estado (Aemet) no Twitter, nesta segunda-feira (2).

A postagem da Aemet acrescentou que foi "a primeira vez que a temperatura média anual superou 15°C".

"Até 2011, não haviam sido alcançados 14,5°C" de temperatura média anual e, "desde então, já ocorreu cinco vezes", acrescentou a agência.

Como parte da Europa, a Espanha sofreu em 2022 várias ondas de calor intensas, durante um verão marcado por um número recorde de incêndios florestais, um excesso de mortalidade e uma grande seca.

Quase 4.744 mortes na Espanha foram atribuídas ao calor durante o verão de 2022, segundo estimativas do excesso de mortalidade de um instituto de saúde pública.

Em 2022, os incêndios arrasaram mais de 300 mil hectares, o pior balanço desde o início das medições em 2000, de acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

Os reservatórios de água chegaram a 43% de sua capacidade no final de dezembro, frente a uma média de 53% nos últimos dez anos, segundo o Ministério da Transição Ecológica.

