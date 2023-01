Cristiano Ronaldo chega à Arábia Saudita para se apresentar no Al-Nassr

O astro português Cristiano Ronaldo chegou nesta segunda-feira a Riad para ser apresentado na terça aos torcedores do Al-Nassr, após sua contratação ter sido anunciada na semana passada pelo clube, com um salário estimado em 200 milhões de euros anuais em dois anos e meio de contrato.

Para a chegada de Cristiano, foi desdobrado um grande esquema de segurança no aeroporto da capital saudita, com muitas viaturas e postos de controle nos acessos.

Uma fonte informou à AFP que o atacante e seu estafe vão se hospedar provisoriamente no Hotel Four Seasons, no centro de Riad. "Veio com um numeroso grupo de assistentes e inclusive um pessoal de segurança particular".

O atacante de 37 anos deixou o United pela porta dos fundos, após dar uma entrevista no final de novembro na qual afirmava "não respeitar" o técnico Erik Ten Hag, atacando também os dirigentes do clube inglês.

Na Copa do Mundo do Catar, foi eliminado nas quartas de final com a seleção de Portugal, na derrota por 1 a 0 para o Marrocos.

A contratação de uma estrela mundial, com um vínculo até 2025, é o último episódio dos esforços da rica Arábia Saudita para se posicionar no esporte de alto nível, após o país ter recebido a Fórmula 1, o boxe e o golfe, além de ter comprado o clube inglês Newcastle.

Em um tuíte, o ministro dos Esportes, o príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, prometeu "apoiar outros clubes em busca de contratos de qualidade com estrelas internacionais".

Alguns denunciam uma estratégia de "sportswashing", uma tentativa do regime conservador de usar o esporte para deixar as críticas em relação aos direitos humanos em segundo plano.

Cristiano conquistou cinco vezes a Liga dos Campeões da Europa (2008 com o Manchester United e 2014, 2016, 2017, 2018 com o Real Madrid), títulos nacionais na Itália (2019, 2020) com a Juventus, na Espanha (2012, 2017) com o Real Madrid e na Inglaterra (2007, 2008, 2009) com o Manchester United. Pela seleção de Portugal, foi campeão da Eurocopa de 2016.

O português também é o maior artilheiro da história da Champions, com 140 gols. No Catar, se tornou o primeiro jogador a marcar pelo menos um gol em cinco Mundiais consecutivos.

