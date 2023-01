Começa o velório de Pelé na Vila Belmiro

Os primeiros torcedores começaram a entrar, nesta segunda-feira (2), no estádio do Santos na Vila Belmiro para se despedir de seu ídolo Pelé, cujo caixão aberto foi colocado no centro do campo, cercado por coroas de flores brancas - constatou a AFP.

Centenas de pessoas fizeram fila no início da manhã para participar deste velório de 24 horas. Na terça-feira, o "Rei' do futebol", falecido na semana passada, aos 82 anos, será sepultado em um mausoléu familiar, em cerimônia privada.

