Argentino Mac Allister "feliz" em Brighton e "sem pressa para sair"

O meio-campista argentino Alexis Mac Allister, que tem chamado a atenção de muitos clubes após sua grande atuação na Copa do Mundo do Catar-2022, onde ajudou a Argentina a conquistar o tricampeonato, declarou nesta segunda-feira que está contente no Brighton, atual décimo colocado na Premier League, e que não tem pensado em deixar o clube.

"Eu tento não ler muito (os jornais)", disse ele ao canal de televisão do clube nesta segunda. "Sempre digo que estou feliz aqui, não tenho pressa de sair", acrescentou o argentino, que renovou contrato em outubro até 2025.

"Me sinto muito bem, sou muito grato a este clube, aos meus companheiros e a todas as pessoas que trabalham aqui. Estou apenas focado no próximo jogo e neste clube", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Foi uma boa Copa do Mundo para este clube e para os jogadores que foram para a Copa. Sabemos que temos um bom time com jogadores muito bons. Este é um campeonato difícil, vai ser duro, mas vamos lutar para terminar o mais alto que pudermos."

O jogador de 24 anos, que foi titular da Albiceleste na final da Copa do Mundo contra a França, voltou à Inglaterra depois de passar duas semanas em seu país para comemorar o título e descansar.

Segundo a imprensa britânica, Arsenal e Chelsea estariam interessados na contratação de Mac Allister.

smg/ea/obo/hpa/mcd/aam

Tags