Ucrânia derrubou 45 drones, diz Força Aérea

A Ucrânia abateu 45 drones de fabricação iraniana na manhã de domingo (1º), poucas horas depois de Moscou lançar uma salva de bombardeios contra o país - informou a Força Aérea ucraniana.

"Na noite de 31 de dezembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023, os invasores russos atacaram a Ucrânia com drones suicidas Shahed-131/136 de fabricação iraniana", disse a Força Aérea ucraniana em um comunicado.

O Exército derrubou 13 drones antes da meia-noite, e outros 32, depois, detalhou a nota.

As autoridades ucranianas não disseram se algum dos drones atingiu seus alvos.

O chefe de polícia, Andriy Nebitov, publicou no Facebook uma imagem dos restos de um drone abatido, no qual havia a inscrição "Feliz Ano Novo" em russo.

"Isso é tudo de que precisamos saber sobre o Estado terrorista e seu Exército", escreveu Nebitov.

No sábado (31), o Exército russo voltou a bombardear várias cidades do país, entre elas sua capital, Kiev, a poucas horas da celebração do Ano Novo. Os bombardeios deixaram pelo menos um morto e dezenas de feridos.

As autoridades separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia relataram, por sua vez, a morte de um civil em um bombardeio ucraniano no domingo, em Yasynuvata, na região de Donetsk.

Segundo essa fonte, o Exército ucraniano também bombardeou Donetsk e a cidade vizinha de Makivka, pouco depois da meia-noite, ferindo 15 pessoas.

A Rússia iniciou sua invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. Após uma série de reveses militares, optou por uma mudança de tática e começou a bombardear a infraestrutura de energia do país, deixando milhões de ucranianos sem energia no auge do inverno.

