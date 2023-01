Tottenham perde para Aston Villa e sai do G4 do Campeonato Inglês

O Tottenham (5º) perdeu em casa por 2 a 0 para o Aston Villa neste domingo e termina a 18ª rodada fora do G4 do Campeonato Inglês.

O argentino Emiliano Buendía (minuto 50) e o brasileiro Douglas Luiz (73) marcaram os gols da vitória do Villa, que entrou em campo sem o goleiro argentino Emiliano Martínez, campeão do mundo no Catar.

Pelos 'Spurs', por outro lado, o francês Hugo Lloris foi titular pela primeira vez depois da final da Copa do Mundo.

Depois da vitória de sábado sobre o Wolverhampton (1 a 0), o Manchester United tomou a quarta posição do Tottenham na tabela, a última que dá vaga à próxima Liga dos Campeões da Europa.

A derrota para o Villa também complica o time do técnico italiano Antonio Conte na luta pelas competições europeias da próxima temporada.

Um dos rivais na disputa é o Chelsea (9º, 24 pontos) que mais tarde encerra a rodada na casa do Nottingham Forest.

Outra equipe que pode pressionar os 'Spurs' é o Liverpool (6º, 28 pontos), que vai abrir a 19ª rodada na segunda-feira na casa do Brentford (10º).

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sexta-feira:

West Ham - Brentford 0 - 2

Liverpool - Leicester 2 - 1

- Sábado:

Wolverhampton - Manchester United 0 - 1

Manchester City - Everton 1 - 1

Newcastle - Leeds 0 - 0

Bournemouth - Crystal Palace 0 - 2

Fulham - Southampton 2 - 1

Brighton - Arsenal 2 - 4

- Domingo:

Tottenham - Aston Villa 0 - 2

Nottingham - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 43 16 14 1 1 40 14 26

2. Manchester City 36 16 11 3 2 44 16 28

3. Newcastle 34 17 9 7 1 32 11 21

4. Manchester United 32 16 10 2 4 24 20 4

5. Tottenham 30 17 9 3 5 33 25 8

6. Liverpool 28 16 8 4 4 33 19 14

7. Fulham 25 17 7 4 6 29 27 2

8. Brighton 24 16 7 3 6 28 24 4

9. Chelsea 24 15 7 3 5 19 17 2

10. Brentford 23 17 5 8 4 27 27 0

11. Crystal Palace 22 16 6 4 6 17 21 -4

12. Aston Villa 21 17 6 3 8 19 25 -6

13. Leicester 17 17 5 2 10 26 30 -4

14. Leeds 16 16 4 4 8 23 29 -6

15. Bournemouth 16 17 4 4 9 18 36 -18

16. Everton 15 17 3 6 8 13 20 -7

17. West Ham 14 17 4 2 11 13 22 -9

18. Wolverhampton 13 17 3 4 10 10 26 -16

19. Nottingham 13 16 3 4 9 11 33 -22

20. Southampton 12 17 3 3 11 15 32 -17

