Sem Messi e Neymar, PSG sofre para o Lens sua 1ª derrota na temporada

Sem suas estrelas Lionel Messi, de férias, e Neymar, suspenso, o Paris Saint-Germain perdeu seu primeiro jogo na temporada ao ser derrotado fora de casa neste domingo para o Lens por 3 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Francês.

Przemyslaw Frankowski (minuto 5), Loïs Openda (28) e Alexis Claude-Maurice (47) fizeram os gols dos anfitriões, enquanto o jovem Hugo Ekitike (8) marcou para o time parisiense.

Com este resultado, o Lens chega aos 40 pontos na vice-liderança e diminui para quatro a distância para o líder PSG.

Na segunda-feira, o Olympique de Marselha (3º) visita o Montpellier na continuação da rodada e pode se descolar do Monaco, que mais cedo chegou aos seus mesmos 33 pontos com a vitória sobre o Brest por 1 a 0 no Stade Louis II.

Com um gol do russo Aleksandr Golovin no início do segundo tempo (minuto 56), o time do Principado garantiu mais três pontos para continuar subindo posições na tabela da Ligue 1.

Foi a segunda vitória do Monaco em dois jogos desde o retorno do campeonato após a Copa do Mundo do Catar, o que o coloca agora na quarta colocação.

Por sua vez, o Lyon, que ainda não engrenou na temporada, se mantém cada vez mais distante da briga pelas competições europeias ao perder em casa para o Clermont-Ferrand por 1 a 0.

Com esta derrota, o time do técnico Laurent Blanc fica na oitava posição com 24 pontos, dois à frente do próprio Clermont (9º) e cinco atrás do Lille (7º), que ainda tem um jogo a menos.

Também neste domingo, o Lorient (6º) derrotou o lanterna Angers por 2 a 1 e se colocou a dois pontos do G3.

Já na luta contra o rebaixamento, Toulouse (12º) e Nantes (14º) deram um passo importante ao superarem dois adversários diretos, Ajaccio (16º) e Auxerre (18º).





-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Francês e classificação:





- Domingo:

Angers - Lorient 1 - 2

Monaco - Brest 1 - 0

Toulouse - Ajaccio 2 - 0

Nantes - Auxerre 1 - 0

Lyon - Clermont-Ferrand 0 - 1

Lens - PSG 3 - 1





- Segunda-feira:

(11h00) Strasbourg - Troyes

(13h00) Lille - Reims

(15h00) Montpellier - Olympique de Marselha

(17h00) Rennes - Nice





Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 44 17 14 2 1 46 13 33

2. Lens 40 17 12 4 1 29 11 18

3. Olympique de Marselha 33 16 10 3 3 32 14 18

4. Monaco 33 17 10 3 4 33 23 10

5. Rennes 31 16 9 4 3 32 17 15

6. Lorient 31 17 9 4 4 28 24 4

7. Lille 29 16 9 2 5 29 23 6

8. Lyon 24 17 7 3 7 27 21 6

9. Clermont-Ferrand 22 17 6 4 7 20 25 -5

10. Nice 21 16 5 6 5 15 17 -2

11. Reims 20 16 4 8 4 19 22 -3

12. Toulouse 19 17 5 4 8 23 33 -10

13. Montpellier 17 16 5 2 9 26 29 -3

14. Nantes 17 17 3 8 6 18 24 -6

15. Troyes 15 16 3 6 7 26 31 -5

16. Ajaccio 15 17 4 3 10 15 26 -11

17. Brest 13 17 3 4 10 18 33 -15

18. Auxerre 13 17 3 4 10 16 35 -19

19. Strasbourg 11 16 1 8 7 18 28 -10

20. Angers 8 17 2 2 13 16 37 -21





