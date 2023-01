PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL LULA: Esquerda volta ao poder no Brasil com novo mandato de Lula na Presidência

ANO NOVO: Mundo entra em 2023 após ano turbulento

PAPA VATICANO: Francisco inaugura 2023 com homenagem ao "amado" Bento XVI

=== BRASIL LULA ===

BRASÍLIA:

Esquerda volta ao poder no Brasil com novo mandato de Lula na Presidência

A esquerda volta ao poder no Brasil neste domingo (1º), quando Luiz Inácio Lula da Silva for empossado presidente para um novo mandato de quatro anos, em uma cerimônia que contará com um dispositivo de segurança inédito em Brasília e na ausência do presidente em fim de mandato, Jair Bolsonaro.

Por Marcelo SILVA DE SOUSA

BRASÍLIA:

Maré vermelha de apoiadores de Lula invade Brasília para sua posse

Em um clima de carnaval, dezenas de milhares de apoiadores de Lula lotaram, neste domingo (1º), a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para acompanhar de perto a posse do presidente eleito, acalentando um sonho: "voltar a ser felizes".

=== ANO NOVO ===

NOVA YORK:

Mundo celebra a chegada de 2023 após ano turbulento

O mundo deu as boas-vindas a 2023 e deixou para trás um ano turbulento marcado pela guerra na Europa, alta dos preços, as mortes da rainha Elizabeth, Pelé e do papa emérito Bento XVI e a glória de Lionel Messi na Copa do Mundo.

Yuki IWAMURA, com redações da AFP ao redor do mundo

=== PAPA VATICANO ===

CIDADE DO VATICANO:

Francisco inaugura 2023 com homenagem ao "amado" Bento XVI

O papa Francisco inaugurou o ano de 2023, neste domingo (1º), com uma homenagem ao "amado" pontífice emérito Bento XVI, falecido na véspera (31), cujo funeral será presidido pelo argentino na próxima quinta-feira (5), no Vaticano.

Por Kelly VELASQUEZ

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Colômbia firma cessar-fogo com cinco grupos armados, como ELN

O governo colombiano firmou um cessar-fogo de seis meses com os cinco principais grupos armados que operam no país - anunciou o presidente Gustavo Petro na véspera de Ano Novo.

UREÑA, Venezuela:

Venezuela e Colômbia completam reabertura da fronteira comum

Venezuela e Colômbia completam, neste domingo (1º), a reabertura de sua fronteira, quando habilitarem a última passagem binacional que permanecia cerrado, após o restabelecimento no ano passado das relações diplomáticas bilaterais rompidas em 2019 por diferenças políticas.

-- EUROPA

KIEV:

Bombardeios russos de Ano Novo deixam quatro mortos e 50 feridos na Ucrânia

-- ÁFRICA

KAMPALA, Uganda:

Correria em shopping em Uganda deixa nove mortos

Pelo menos nove pessoas morreram, e várias ficaram feridas, em um tumulto em um shopping em Kampala, capital de Uganda, durante a celebração do Ano Novo - informou a polícia neste domingo (1º).

-- ÁSIA

PEQUIM:

Mundo multiplica controles a viajantes procedentes da China

Depois de Estados Unidos, Japão, Canadá e outros países europeus, a Austrália anunciou, no domingo (1º), que também vai exigir a apresentação de testes negativos de covid-19 dos passageiros procedentes da China, devido ao aumento no número de casos no gigante asiático.

Por Laurie CHEN

Também na Editoria de Sociedade e Ciência

SEUL:

Kim defende 'aumento exponencial' do arsenal nuclear da Coreia do Norte

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, defendeu um "aumento exponencial" do arsenal nuclear do país, que inclua o desenvolvimento de mísseis potentes de contra-ataque - informou a imprensa estatal neste domingo (noite de sábado, 31, no Brasil).

=== ECONOMIA ===

ZAGREB:

Croácia adota euro e entra no espaço Schengen

A Croácia adotou o euro como moeda, neste domingo (1º), e se integrou ao espaço Schengen de livre-circulação, dois grandes passos para este pequeno país dos Bálcãs, que entrou na União Europeia (UE) há cerca de uma década.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

SÃO PAULO:

O mau momento do Santos, clube com o qual Pelé conquistou o mundo

O Santos vive há anos um mau momento esportivo e econômico, ofuscando a lembrança daquela equipe que Pelé, falecido na última quinta-feira aos 82 anos, transformou no rolo compressor do futebol mundial no início da década de 1960.

Por Rodrigo ALMONACID

