Lula promete 'reconstruir' o Brasil ao voltar ao poder

Luiz Inácio Lula da Silva prometeu, neste domingo (1º), "reconstruir" o Brasil e reconciliar os brasileiros ao ser empossado presidente da República pela terceira vez, uma cerimônia marcada pela ausência de seu antecessor, Jair Bolsonaro.

Exatamente 20 anos após chegar ao poder pela primeira vez, Lula, de 77 anos, foi proclamado presidente juntamente com seu vice, Geraldo Alckmin, ao pronunciar seu "compromisso constitucional" no Congresso Nacional.

A cerimônia começou com um minuto de silêncio em memória a Pelé, o rei do futebol, e o papa emérito Bento XVI, falecidos esta semana, respectivamente aos 82 e 95 anos.

Vestindo terno e gravata azuis, Lula prometeu em seu discurso inaugural "reconstruir" o país sobre as "ruínas" deixadas por Bolsonaro.

"Esvaziaram os recursos da saúde, desmontaram a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruíram a proteção do meio ambiente", disse Lula, que também reafirmou seu compromisso de reduzir a zero o desmatamento na Amazônia.

"Não é preciso derrubar nenhuma árvore", disse o presidente, assegurando que isto não impedirá o desenvolvimento do poderoso setor agrícola brasileiro.

Contrariando a tradição, seu antecessor se ausentou. Bolsonaro viajou na sexta-feira para os Estados Unidos, dois dias antes do fim de seu mandato.

Lula foi cumprimentado por cerca de 20 chefes de Estado - um número recorde para uma cerimônia de posse no Brasil.

Entre eles estavam os presidentes de Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Honduras e Uruguai, além do rei da Espanha, Felipe VI.

Washington enviou sua secretária do Interior, Deb Haaland, a primeira indígena a integrar um gabinete nos Estados Unidos e dura crítica de Bolsonaro, enquanto o vice-presidente Wang Qishan representou a China.

A bordo do tradicional Rolls Royce preto conversível, Lula dirigiu-se, em seguida, ao Palácio do Planalto, acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a "Janja", do vice, Geraldo Alckmin, e sua esposa, Maria Lúcia.

Uma multidão de apoiadores, vestidos com roupas vermelhas, cor do Partido dos Trabalhadores, o aguardava.

Diante da ausência de Bolsonaro, o cacique Raoni, juntamente com representantes de outras minorias e classes populares, foram os encarregados de lhe entregar a faixa presidencial, feita em seda verde e amarela e bordada com ouro e diamantes.

Lula não conseguiu conter a emoção ao recebê-la.

"É inaceitável que continuemos a conviver com o preconceito, a discriminação e o racismo. Somos um povo de muitas cores, e todas devem ter os mesmos direitos", disse.

Entre suas primeiras medidas como presidente, Lula empossou seus 37 ministros - 14 a mais do que na gestão de Bolsonaro -, e com um recorde de 11 mulheres.

E, como tinha prometido, assinou vários decretos para reverter medidas de seu antecessor que facilitavam o acesso às armas, e reforçar as instituições ambientais na Amazônia.

Lula discursou para a metade do eleitorado que não votou nele - ele venceu Bolsonaro no segundo turno, em 30 de outubro, por 50,9% contra 49,1% dos votos, atestando a profunda polarização da sociedade brasileira.

"Não existem dois Brasis. Somos um único país, um único povo", disse Lula. "Vou governar para 215 milhões de brasileiros [...], olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não para o retrovisor de um passado de divisão e intolerância", assegurou.

"Foi um discurso maravilhoso, de reconciliação", disse Suellen Campos Leopoldo, de 33 anos, que viajou a Brasília de Santa Catarina, acompanhada do marido, para assistir à posse.

A cerimônia de posse contou com um dispositivo de segurança inédito, com milhares de agentes mobilizados na capital federal.

Os preparativos para a posse foram sacudidos depois da detenção de um bolsonarista, que instalou um explosivo perto do aeroporto de Brasília para "causar o caos", provocar a declaração de um estado de sítio e, assim, evitar a posse de Lula, segundo sua própria confissão.

Desde o segundo turno, milhares de apoiadores de Bolsonaro se mobilizaram em várias cidades para rechaçar o resultado das urnas e pedir uma intervenção militar.

Lula terá desafios imediatos na Presidência maiores do que os enfrentados em seus dois mandatos anteriores, quando deixou o poder com uma aprovação incomum de 87%.

Cerca de 30 milhões de brasileiros passam fome e a economia se recupera a duras penas do impacto da pandemia.

"Os primeiros 100 dias serão para sinalizar que rumo terá [o governo] Lula 3. A vitória nas eleições foi apertada e [Lula] vai enfrentar um país dividido, com uma oposição aguerrida. Precisa sinalizar uma pacificação ao país, um governo de união nacional", explicou Leandro Consentino, cientista político do instituto Insper de São Paulo.

O ex-líder sindical terá que conquistar "credibilidade" sobre a gestão das contas públicas frente a uma situação fiscal delicada, apesar de suas promessas de campanha exigirem um aumento dos gastos para financiar programas sociais, segundo Consentino.

