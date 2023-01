Lula: "Assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país"

O novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se comprometeu, neste domingo (1º), a "junto com o povo brasileiro, reconstruir o país", após o mandato de Jair Bolsonaro.

"O diagnóstico que recebemos do governo de transição é estarrecedor. Esvaziaram os recursos da saúde, desmontaram a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruíram a proteção do meio ambiente", disse Lula em seu primeiro discurso após ser empossado no Congresso, em Brasília.

