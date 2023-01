Jogadores de futebol são presos por participação em festa 'mista'

As autoridades iranianas prenderam, no sábado (31), vários jogadores de futebol que participavam de uma festa mista no leste da capital do país - informou a imprensa local neste domingo (1º).

"Jogadores de futebol, assim como ex-jogadores, de um dos principais clubes de futebol de Teerã, foram detidos ontem à noite [sábado] em uma festa mista na cidade de Damavand", disse a agência de notícias Tasnim, sem dar detalhes sobre a identidade dos jogadores e sobre o clube.

"Alguns destes jogadores não estavam em um estado normal depois de terem consumido álcool", acrescentou a mesma fonte.

O consumo e a venda de bebida alcoólica são proibidos por lei no país.

