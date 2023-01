Guatemala apreende 408 quilos de cocaína em porto do Pacífico

As forças de combate ao tráfico de drogas da Guatemala apreenderam 408 quilos de cocaína que estavam escondidos em um contêiner em um porto do Pacífico sul, informou o Ministério Público neste domingo (1º).

O contêiner estava no Porto Quetzal, em Escuintla, cerca de 110 km ao sul da capital, informou a jornalistas o porta-voz do Ministério Público, Moisés Ortiz.

Embora o funcionário não tenha esclarecido a procedência do embarque, estimou em 5,5 milhões de dólares o montante da apreensão, segundo preço do mercado local.

A operação esteve a cargo do Ministério Público contra Crimes de Narcotráfico, em coordenação com agentes da polícia antidrogas.

As autoridades guatemaltecas apreenderam nas últimas semanas, incluindo neste domingo, cerca de 3,1 toneladas de cocaína no sul do país.

